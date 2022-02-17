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17 февраля, 14:37

МИД РФ не увидел в ответе США готовности соблюдать принцип неделимости безопасности

Кроме того, американская сторона не предоставила конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного Москвой договора о гарантиях защищённости, говорится в послании ведомства.

<p>Здание МИД РФ. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Здание МИД РФ. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Москва не нашла в ответе Вашингтона подтверждений того, что США готовы соблюдать принципы неделимости безопасности. Об этом говорится на сайте МИД РФ в письменной реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности.

"Не увидели в ответе США подтверждений тому, что американская сторона в полной мере привержена соблюдению непреложного принципа неделимости безопасности", — сообщается в документе.

Помимо этого, в письменной реакции МИД РФ говорится, что США в целом не предоставили конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного Москвой договора о гарантиях безопасности.

11 страниц: МИД опубликовал текст реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности

11 страниц: МИД опубликовал текст реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности

Напомним, испанская газета Еl Pais ранее опубликовала ответ Запада на российский проект документа по гарантиям европейской безопасности, который обсуждался 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО в этом документе игнорируют ключевые идеи предложений России. Сегодня, 17 февраля, МИД РФ опубликовал письменный текст реакции Москвы на ответ США по данному вопросу. Документ занимает 11 страниц.

Виктория Чудакова

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