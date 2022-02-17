МИД РФ не увидел в ответе США готовности соблюдать принцип неделимости безопасности
Кроме того, американская сторона не предоставила конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного Москвой договора о гарантиях защищённости, говорится в послании ведомства.
Здание МИД РФ. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Москва не нашла в ответе Вашингтона подтверждений того, что США готовы соблюдать принципы неделимости безопасности. Об этом говорится на сайте МИД РФ в письменной реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности.
"Не увидели в ответе США подтверждений тому, что американская сторона в полной мере привержена соблюдению непреложного принципа неделимости безопасности", — сообщается в документе.
Помимо этого, в письменной реакции МИД РФ говорится, что США в целом не предоставили конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного Москвой договора о гарантиях безопасности.
Напомним, испанская газета Еl Pais ранее опубликовала ответ Запада на российский проект документа по гарантиям европейской безопасности, который обсуждался 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО в этом документе игнорируют ключевые идеи предложений России. Сегодня, 17 февраля, МИД РФ опубликовал письменный текст реакции Москвы на ответ США по данному вопросу. Документ занимает 11 страниц.