МИД РФ не увидел в ответе США готовности соблюдать принцип неделимости безопасности

Москва не нашла в ответе Вашингтона подтверждений того, что США готовы соблюдать принципы неделимости безопасности. Об этом говорится на сайте МИД РФ в письменной реакции на ответ американской стороны по гарантиям безопасности.

"Не увидели в ответе США подтверждений тому, что американская сторона в полной мере привержена соблюдению непреложного принципа неделимости безопасности", — сообщается в документе.

Помимо этого, в письменной реакции МИД РФ говорится, что США в целом не предоставили конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного Москвой договора о гарантиях безопасности.