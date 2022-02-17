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17 февраля, 18:41

Захарова рассказала причину высылки заместителя посла США Гормана

Она обратила внимание, что Вашингтон и западные СМИ преподносят эту информацию как недружественный шаг Москвы.

<p>Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Высылка заместителя посла США в Москве Барта Гормана — это всего лишь ответная мера, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что ранее американские власти предписали российскому советнику-посланнику в Вашингтоне покинуть страну. Некоторые СМИ назвали высылку Гормана "чуть ли не преднамеренной эскалацией с российской стороны", пояснила Захарова.

"Американскому дипломату действительно было предписано покинуть Россию, но строго в ответ на необоснованную высылку советника-посланника нашего посольства в Вашингтоне, несмотря на его статус руководящего работника", — уточнила Захарова.

Она добавила, что Госдепартамент даже проигнорировал просьбу Москвы продлить пребывание сотрудника посольства, чтобы успел приехать "сменщик". Это усугубило проблему дефицита кадров диппредставительства России в Вашингтоне, которая возникла из-за развязанной Штатами "визовой войны".

Ранее сообщалось, что Москва выслала из России заместителя посла США Барта Гормана. Вашингтон назвал это "эскалационным шагом" и рассматривает возможность ответных мер.

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