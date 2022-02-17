Захарова рассказала причину высылки заместителя посла США Гормана

Высылка заместителя посла США в Москве Барта Гормана — это всего лишь ответная мера, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что ранее американские власти предписали российскому советнику-посланнику в Вашингтоне покинуть страну. Некоторые СМИ назвали высылку Гормана "чуть ли не преднамеренной эскалацией с российской стороны", пояснила Захарова.

"Американскому дипломату действительно было предписано покинуть Россию, но строго в ответ на необоснованную высылку советника-посланника нашего посольства в Вашингтоне, несмотря на его статус руководящего работника", — уточнила Захарова.

Она добавила, что Госдепартамент даже проигнорировал просьбу Москвы продлить пребывание сотрудника посольства, чтобы успел приехать "сменщик". Это усугубило проблему дефицита кадров диппредставительства России в Вашингтоне, которая возникла из-за развязанной Штатами "визовой войны".