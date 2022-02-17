Hyundai назвала стоимость новых минивэнов Staria на российском рынке

Компания Hyundai представила новые модели минивэнов и фургонов линейки Staria и объявила их стоимость в России. Минивэны будут доступны в нескольких версиях: восьмиместные вэны представлены в четырёх комплектациях, а семиместная модель — бизнес-шаттл "Премиум" — будет доступна в единственной "топовой" модификации.

Все модели ("Фэмили", "Лайфстайл", "Престиж", "Хай-тек" и "Премиум") будут стоить от трёх до четырёх миллионов рублей. Также в линейку попал грузовой фургон Hyundai "Стариа-Вэн", его выпустят в двух вариантах грузоподъёмности и в комплектациях "Классик", "Комфорт" и "Комфорт плюс". Его цена варьируется от 2,1 до 2,4 миллиона рублей.