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17 февраля, 18:34

Hyundai назвала стоимость новых минивэнов Staria на российском рынке

Фургон "Стариа-Вэн", например, выпустят в двух вариантах грузоподъёмности и в комплектациях "Классик", "Комфорт" и "Комфорт плюс". Его цена варьируется от 2,1 до 2,4 миллиона рублей.

<p>Hyundai Staria. Фото © <a href="https://www.hyundai.ru/Staria" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Hyundai</a></p>

Hyundai Staria. Фото © Hyundai

Компания Hyundai представила новые модели минивэнов и фургонов линейки Staria и объявила их стоимость в России. Минивэны будут доступны в нескольких версиях: восьмиместные вэны представлены в четырёх комплектациях, а семиместная модель — бизнес-шаттл "Премиум" — будет доступна в единственной "топовой" модификации.

Все модели ("Фэмили", "Лайфстайл", "Престиж", "Хай-тек" и "Премиум") будут стоить от трёх до четырёх миллионов рублей. Также в линейку попал грузовой фургон Hyundai "Стариа-Вэн", его выпустят в двух вариантах грузоподъёмности и в комплектациях "Классик", "Комфорт" и "Комфорт плюс". Его цена варьируется от 2,1 до 2,4 миллиона рублей.

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Ирина Мусина
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  • hyundai
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