Британцы напомнили про "танкистку" Трасс в ответ на байки Байдена о "вторжении" РФ
Один из читателей Daily Mail с иронией заявил, что американский лидер "не может даже сказать, какой сегодня день", но при этом утверждает, что Россия якобы готовит нападение на Украину.
Президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / Zuma
Читатели издания Daily Mail высмеяли президента США Джо Байдена за вбросы о скором "вторжении" России на Украину. Пользователи крайне негативно отнеслись к подобным высказываниям политика.
"Я не верю ни одному их слову", — написал один из комментаторов.
"Никто не верит лжи воинственной американской пропагандистской машины", — добавил другой читатель.
При этом ещё один пользователь с иронией заявил, что американский лидер "не может даже сказать, какой сегодня день", отмечает РИА "Новости".
"Откуда ему знать, когда Россия вторгнётся на Украину?" — добавил он.
"Не волнуйтесь, танкистка Трасс (глава МИД Британии. — Прим. Лайфа) займётся этим", — пошутил читатель.
Ранее читатели ABC News назвали Байдена всемирным посмешищем из-за его обращения к россиянам. В комментариях на сайте телеканала отметили, что американский президент "снова сел в лужу со своим плутовством", говоря о якобы готовящемся "вторжении" РФ на Украину.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной Россию обвиняют в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения". А американская газета Politico предположила, что Россия "нападёт" на Украину после 20 февраля.