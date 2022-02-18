Британцы напомнили про "танкистку" Трасс в ответ на байки Байдена о "вторжении" РФ

Читатели издания Daily Mail высмеяли президента США Джо Байдена за вбросы о скором "вторжении" России на Украину. Пользователи крайне негативно отнеслись к подобным высказываниям политика.

"Я не верю ни одному их слову", — написал один из комментаторов.

"Никто не верит лжи воинственной американской пропагандистской машины", — добавил другой читатель.

При этом ещё один пользователь с иронией заявил, что американский лидер "не может даже сказать, какой сегодня день", отмечает РИА "Новости".

"Откуда ему знать, когда Россия вторгнётся на Украину?" — добавил он.

"Не волнуйтесь, танкистка Трасс (глава МИД Британии. — Прим. Лайфа) займётся этим", — пошутил читатель.