Замглавы МИД Вершинин в ООН зачитал постпреду Украины стихотворение "Некрасивая девочка"

Российский и украинский дипломаты устроили "стихотворный батл" на заседании Совбеза ООН, посвящённом проблеме выполнения Минских соглашений. РФ указала, что Киев за семь лет так и не выполнил ни одного пункта комплекса мер. Представители Запада же в очередной раз обвинили Москву в подготовке "вторжения" в Незалежную.

Стихотворная дуэль началась с того, что постпред Украины Сергей Кислица перешёл на русский язык и зачитал произведение Евгения Евтушенко "Наследники Сталина".

"Пусть мне говорят: "Успокойся…" — спокойным я быть не сумею. // Покуда наследники Сталина живы ещё на земле, // Мне будет казаться, что Сталин — ещё в мавзолее", — зачитал он отрывок на чистом русском языке.

В ответ на это замглавы МИД РФ Сергей Вершинин процитировал стихотворение Заболоцкого "Некрасивая девочка".

"Что касается стихов — хорошо, когда политические послания облекаются в стихи. Я вот очень люблю стихи про красоту Николая Заболоцкого. Помните это четверостишие? "А если это так, то что есть красота // И почему её обожествляют люди? // Сосуд она, в котором пустота, // Или огонь, мерцающий в сосуде?" — продекламировал Вершинин.

Замглавы МИД сравнил красоту с мудростью, отметив, что необходимо принимать мудрые решения, в том числе в ситуации с урегулированием на востоке Украины на основе Минских договорённостей.