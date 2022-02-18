Маринин: Допинг-скандал сломал и психологически убил Камилу Валиеву на Олимпиаде в Пекине
Он напомнил, что 15-летней фигуристке пришлось ночью семь часов выслушивать все разбирательства. Эта ситуация выбила её из колеи, считает олимпийский чемпион.
Камила Валиева. Фото © ТАСС / EPA / HOW HWEE YOUNG
Допинг-скандал психологически сломал российскую фигуристку Камилу Валиеву. Такое мнение высказал олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин.
"Первые эмоции — огромное сожаление по поводу Камилы Валиевой. Но в этом нет никакой её вины, просто человека сломали и убили психологически все эти бесконечные разбирательства", — отметил Маринин в беседе с телеканалом "360".
Он напомнил, что 15-летней Валиевой пришлось ночью семь часов выслушивать все разбирательства. Эта ситуация выбила фигуристку из колеи. Кроме того, к допинг-скандалу добавилась замкнутая атмосфера на Олимпиаде и постоянные ПЦР-тесты. Маринин отметил, что спортсмены на Играх не могут практически ни с кем общаться — просто даже из-за боязни получить положительный тест.
"Столько деструктивных факторов, которые влияют на человека, а здесь ещё недоказанная вина. Столько негатива свалилось, что человека просто сломали. Это ужасно, когда талантливый человек не использовал свой шанс, а будет ли второй — одному Богу известно", — подчеркнул олимпийский чемпион.
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Также он поздравил двух других российских фигуристок — Анну Щербакову и Александру Трусову, — которым удалось завоевать медали в личном турнире на Олимпиаде в Пекине.
Ранее Лайф сообщал, что победительницей личного турнира Олимпиады в Пекине стала Анна Щербакова. Второе место заняла Александра Трусова. Камила Валиева стала четвёртой.
Напомним, по официальным данным, в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменка сдала её на чемпионате России в декабре. При этом лаборатория в Стокгольме, где проверялась проба, доложила о результате лишь 8 февраля. В итоге МОК решил не проводить церемонию награждения российских фигуристов, ставших победителями командного турнира. Кроме того, было объявлено, что результат Камилы Валиевой в турнире одиночниц будет считаться предварительным. 17 февраля CAS сообщил, что триметазидин мог попасть в организм Камилы Валиевой из-за лекарства её дедушки — бытовым путём. Отмечалось, что мужчина регулярно возил внучку на тренировки, а препарат находился в его машине.