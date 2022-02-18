Маринин: Допинг-скандал сломал и психологически убил Камилу Валиеву на Олимпиаде в Пекине

Допинг-скандал психологически сломал российскую фигуристку Камилу Валиеву. Такое мнение высказал олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин.

"Первые эмоции — огромное сожаление по поводу Камилы Валиевой. Но в этом нет никакой её вины, просто человека сломали и убили психологически все эти бесконечные разбирательства", — отметил Маринин в беседе с телеканалом "360".

Он напомнил, что 15-летней Валиевой пришлось ночью семь часов выслушивать все разбирательства. Эта ситуация выбила фигуристку из колеи. Кроме того, к допинг-скандалу добавилась замкнутая атмосфера на Олимпиаде и постоянные ПЦР-тесты. Маринин отметил, что спортсмены на Играх не могут практически ни с кем общаться — просто даже из-за боязни получить положительный тест.

"Столько деструктивных факторов, которые влияют на человека, а здесь ещё недоказанная вина. Столько негатива свалилось, что человека просто сломали. Это ужасно, когда талантливый человек не использовал свой шанс, а будет ли второй — одному Богу известно", — подчеркнул олимпийский чемпион.

Также он поздравил двух других российских фигуристок — Анну Щербакову и Александру Трусову, — которым удалось завоевать медали в личном турнире на Олимпиаде в Пекине.