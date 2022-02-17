CAS не счёл убедительным объяснение WADA о задержке проверки допинг-пробы Камилы Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) не посчитал убедительным объяснение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по вопросу задержки проверки допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом говорится в мотивировочной части решения суда, опубликованного его пресс-службой.

Позиция WADA состояла в том, что международный стандарт просто рекомендует, но не обязывает аккредитованные организацией лаборатории обрабатывать образцы в течение 20 дней. По мнению агентства, те 40 дней, которые проверялась проба Валиевой, находятся в пределах сроков привычной работы. CAS посчитал, что это объяснение неубедительно, сославшись на то, что фигуристка придерживалась "высоких стандартов в выполнении своих антидопинговых обязательств".

"Гибкость рекомендаций и руководящих принципов, применимых к аккредитованным WADA лабораториям, контрастирует со строгостью правил о временном отстранении", — подчеркнули в CAS.

Там добавили, что антидопинговые лаборатории и органы власти должны иметь возможность оперативно проводить тесты, если пробы собираются на важных мероприятиях, которые могут быть отборочными соревнованиями к Олимпийским играм, таких как чемпионат России по фигурному катанию.

Напомним, по официальным данным, в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменка сдала её на чемпионате России в декабре. При этом лаборатория в Стокгольме, где проверялась проба, доложила о результате лишь 8 февраля. В итоге МОК решил не проводить церемонию награждения российских фигуристов, ставших победителями командного турнира. Кроме того, было объявлено, что результат Камилы Валиевой в турнире одиночниц будет считаться предварительным.