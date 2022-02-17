CAS: Триметазидин мог попасть в организм Камилы Валиевой из-за лекарства её дедушки

Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил, что запрещённое вещество могло попасть в организм российской фигуристки Камилы Валиевой из-за лекарства, которое употреблял её дедушка. Об этом говорится в соответствующем документе суда.

"Представители спортсменки заявили, что она не употребляла запрещённую субстанцию преднамеренно, даже не по медицинским показаниям. Наиболее вероятно запрещённое вещество попало в её организм бытовым путём из-за её дедушки, который использует триметазидин после операции на сердце и носит его с собой. Мать спортсменки указала, что дедушка регулярно возил её на тренировки, а триметазидин находился в его машине", — говорится в заявлении CAS.

О том, что триметазидин мог попасть в организм спортсменки с продуктом, который употреблял её дедушка, ранее сообщал журналист USA Today Том Шэд со ссылкой на главу дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Дениса Освальда. Отмечалось, что именно это повлияло на отмену временного отстранения фигуристки от Олимпиады.

Напомним, по официальным данным, в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение. В результате CAS разрешил Валиевой продолжить выступать на Олимпиаде. Позже МОК заявил, что не будет проводить церемонию награждения призёров турнира фигуристок-одиночниц, если в тройку лучших попадёт наша 15-летняя спортсменка. Не будет церемонии и по итогам командного турнира, где победу одержала сборная России.