Представители Камилы Валиевой запросят вскрытие допинг-пробы Б

Представители российской фигуристки Камилы Валиевой будут просить вскрытия допинг-пробы Б, которую 15-летная спортсменка сдала в конце декабря. Об этом говорится в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

"Существует вероятность того, что антидопинговая лаборатория могла допустить техническую ошибку, которая совместима с чрезвычайно низкой концентрацией вещества в пробе. Вот почему спортсменка запросит анализ пробы Б", — сказано в пункте 119 мотивировочного решения.

Напомним, по официальным данным, в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменка сдала её на чемпионате России в декабре. При этом лаборатория в Стокгольме, где проверялась проба, доложила о результате лишь 8 февраля. В итоге МОК решил не проводить церемонию награждения российских фигуристов, ставших победителями командного турнира. Кроме того, было объявлено, что результат Камилы Валиевой в турнире одиночниц будет считаться предварительным.

17 февраля CAS сообщил, что триметазидин мог попасть в организм Камилы Валиевой из-за лекарства её дедушки — бытовым путём. Отмечалось, что мужчина регулярно возил внучку на тренировки, а препарат находился в его машине.