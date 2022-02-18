Еврейские организации раскритиковали Илона Маска за сравнение Трюдо с Гитлером

Американский миллиардер Илон Маск опубликовал, а затем удалил твит, в котором он сравнил премьер-министра Канады Джастина Трюдо с лидером нацистов Адольфом Гитлером. Действия основателя Tesla подверглись критике со стороны еврейских организаций.

В своей публикации Маск отреагировал на сообщение портала CoinDesk, согласно которому Правительство Канады блокирует криптовалютные трансакции, направленные в поддержку дальнобойщиков, протестующих против ковидных ограничений.

"Прекратите сравнивать меня с Джастином Трюдо. У меня был бюджет", — написал Маск под фотографией Гитлера на своей странице в "Твиттере".

После этого представители Американского еврейского комитета заявили, что Маск поступил крайне неразумно, поэтому ему следует извиниться. Кроме того, руководство музея в Освенциме назвало использование образа Гитлера вызывающим печаль и тревогу.