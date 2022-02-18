Еврейские организации раскритиковали Илона Маска за сравнение Трюдо с Гитлером
В Американском еврейском комитете призвали бизнесмена извиниться, а в музее Освенцима заявили, что его поступок вызывает печаль и тревогу.
Илон Маск. Фото © ТАСС / АР
Американский миллиардер Илон Маск опубликовал, а затем удалил твит, в котором он сравнил премьер-министра Канады Джастина Трюдо с лидером нацистов Адольфом Гитлером. Действия основателя Tesla подверглись критике со стороны еврейских организаций.
В своей публикации Маск отреагировал на сообщение портала CoinDesk, согласно которому Правительство Канады блокирует криптовалютные трансакции, направленные в поддержку дальнобойщиков, протестующих против ковидных ограничений.
"Прекратите сравнивать меня с Джастином Трюдо. У меня был бюджет", — написал Маск под фотографией Гитлера на своей странице в "Твиттере".
После этого представители Американского еврейского комитета заявили, что Маск поступил крайне неразумно, поэтому ему следует извиниться. Кроме того, руководство музея в Освенциме назвало использование образа Гитлера вызывающим печаль и тревогу.
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Напомним, что акции против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками, начались в Оттаве 29 января. Протестующие потребовали от власти страны снять все ограничения, связанные с пандемией ковида и вакцинацией населения. На фоне протестов премьер-министр Канады Джастин Трюдо даже сменил место резиденции. В основном акции проходили мирно, однако полиция начала несколько уголовных расследований в отношении протестующих. В частности, одно из дел касается осквернения Могилы Неизвестного Солдата у мемориального комплекса в центре Оттавы.