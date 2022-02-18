Генсек ООН Гутерриш считает, что войны на Украине не будет

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш продолжает считать, что войны на Украине не случится, он обнадёжен продолжающимися дипломатическими усилиями. Об этом заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Он продолжает думать, что конфликта не будет, конфликт был бы катастрофой", — сказал Дюжаррик на брифинге.

По его словам, причина оптимизма Гутерриша заключается в том, что ни одна из сторон не отказалась от возможности дипломатического решения ситуации. С одной стороны, наблюдается эскалация риторики, рост напряжения, но с другой — продолжается очень активная дипломатия на разных уровнях, подытожил Дюжаррик.