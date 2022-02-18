Генсек ООН Гутерриш считает, что войны на Украине не будет
Причина его оптимизма заключается в том, что ни одна из сторон не отказалась от возможности дипломатического решения ситуации.
Позиции украинских военных возле города Попасная в Луганской области. Фото © ТАСС / АР
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш продолжает считать, что войны на Украине не случится, он обнадёжен продолжающимися дипломатическими усилиями. Об этом заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
"Он продолжает думать, что конфликта не будет, конфликт был бы катастрофой", — сказал Дюжаррик на брифинге.
По его словам, причина оптимизма Гутерриша заключается в том, что ни одна из сторон не отказалась от возможности дипломатического решения ситуации. С одной стороны, наблюдается эскалация риторики, рост напряжения, но с другой — продолжается очень активная дипломатия на разных уровнях, подытожил Дюжаррик.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Киеве Россию обвиняют в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения". А американская газета Politico предположила, что Россия "нападёт" на Украину после 20 февраля.