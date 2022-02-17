Песков: Заявления Байдена о "вторжении" России на Украину нагнетают напряжённость

Высказывания о якобы планах России напасть на Украину, звучащие в том числе от президента США Джо Байдена, нагнетают обстановку. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Байден заявил, что Россия якобы может вторгнуться на Украину в ближайшие несколько дней. Президент США утверждает, что Россия "не отвела войска и перебросила ещё сил". А ранее газета Politico сообщала, что глава Белого дома называл 16 февраля датой "вторжения" РФ в Незалежную.