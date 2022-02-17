Песков: Заявления Байдена о "вторжении" России на Украину нагнетают напряжённость
Пресс-секретарь президента РФ выразил сожаление по этому поводу. Ранее американский президент заявил, что Россия якобы может напасть на Незалежную в ближайшие дни.
Высказывания о якобы планах России напасть на Украину, звучащие в том числе от президента США Джо Байдена, нагнетают обстановку. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"К сожалению, продолжается нагнетание напряжённости подобными заявлениями", — цитирует представителя Кремля РИА "Новости".
Ранее Байден заявил, что Россия якобы может вторгнуться на Украину в ближайшие несколько дней. Президент США утверждает, что Россия "не отвела войска и перебросила ещё сил". А ранее газета Politico сообщала, что глава Белого дома называл 16 февраля датой "вторжения" РФ в Незалежную.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Киеве Россию обвиняют в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения". А американская газета Politico предположила, что Россия "нападёт" на Украину после 20 февраля.
Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе