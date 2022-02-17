Главу МФЦ Коми Жегунову арестовали за присвоение почти 1,7 млн рублей

Сыктывкарский городской суд заключил под стражу руководителя госучреждения Республики Коми "Многофункциональный центр" Наталью Жегунову за присвоение 1,67 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

"Судом удовлетворено ходатайство <...> об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении руководителя ГАУ РК "МФЦ" Жегуновой Н.В., обвиняемой в том, что <...> безвозмездно изъяла и обратила в свою пользу путём присвоения вверенные ей денежные средства ГАУ РК "МФЦ" в общей сумме 1 667 000 рублей", — говорится в сообщении.

Жигунова помещена под стражу до 15 апреля. Руководительнице МФЦ вменяется статья "хищение чужого имущества в особо крупном размере", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.