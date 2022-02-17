Главу МФЦ Коми Жегунову арестовали за присвоение почти 1,7 млн рублей
Руководительница центра обвиняется по статье "Хищение чужого имущества в особо крупном размере" и заключена под стражу сроком на два месяца.
Фото © VK / "Сыктывкарский городской суд Республики Коми"
Сыктывкарский городской суд заключил под стражу руководителя госучреждения Республики Коми "Многофункциональный центр" Наталью Жегунову за присвоение 1,67 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.
"Судом удовлетворено ходатайство <...> об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении руководителя ГАУ РК "МФЦ" Жегуновой Н.В., обвиняемой в том, что <...> безвозмездно изъяла и обратила в свою пользу путём присвоения вверенные ей денежные средства ГАУ РК "МФЦ" в общей сумме 1 667 000 рублей", — говорится в сообщении.
Жигунова помещена под стражу до 15 апреля. Руководительнице МФЦ вменяется статья "хищение чужого имущества в особо крупном размере", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Ранее генерал Минобороны РФ Александр Оглоблин получил 4,5 года колонии за хищение 1,6 млрд рублей. Подсудимый полностью признал вину и дал показания против других фигурантов, включая экс-заместителя главы Генштаба РФ генерал-полковника Халила Арсланова.