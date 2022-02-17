Унция золота подорожала до $1900 впервые с июня

Цена золота на торгах биржи Comex (входит в CME Group) выросла на 1,64% и составила $1902,2 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговой площадки. Последний раз стоимость драгметалла находилась выше уровня $1,9 тысячи 11 июня 2021 года.

К 20:08 мск цена на золото замедлила рост до 1,47% и остановилась на $1899,1 за тройскую унцию. На фоне роста стоимости драгметалла на Мосбирже выросли акции золотодобывающих компаний "Полюса" (+2,55%) и Polymetal (+2,42%).