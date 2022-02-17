Длинный стол Путина в Кремле стал яблоком раздора между итальянцами и испанцами

Длинный стол президента России Владимира Путина, за которым он встречает иностранных делегатов, стал яблоком раздора между итальянцами и испанцами. Эти две нации, ценители прекрасного и изящного, поспорили, кто создатель такого произведения искусства. Читатели испанского Corriere della Sera схлестнулись в жарком споре.



По утверждению журналистов издания, стол создан итальянским дизайнером Ренато Полонья. Он и сам об этом гордо рассказывает. По его словам, этот необычный предмет мебели был им придуман в 90-е годы и доставлен в Кремль. Всем сомневающимся Полонья готов предъявить фотографии себя вместе со столом.

Однако дизайнер не исключает, что Кремль мог заказать несколько похожих столов у разных производителей, в том числе испанских. И всё же Полонья уверен: на кадрах, где за этим шедевром дизайнерского искусства Путин встречает высокопоставленных гостей, именно предмет его творчества, и уступать такую честь он никому не собирается.

При этом некоторые испанские СМИ пишут, что длинный стол Путина был произведён в Валенсии. Об этом, в частности, сообщалось в эфире канала Rai 3. Но Полонья настаивает на своём и возмущается из-за того, что некоторые обвинили его во вранье.