Британский врач Мехта назвал изжогу и тошноту одними из ранних симптомов рака желудка

Существует большое количество симптомов рака желудка, но некоторые из них проявляются на ранних стадиях, что помогает быстрее выявить заболевание, рассказал британский врач Санджай Мехта. Его слова передаёт газета Express.

Как утверждает медик, при раке желудка, как правило, встречаются такие признаки, как затруднённое глотание, боль в верхней части живота, кислотный рефлюкс и потеря веса. Однако есть и ранние неспецифические симптомы онкозаболевания.

"Первые признаки рака желудка часто неопределённы, но могут включать изжогу, расстройство желудка, изменения аппетита, в том числе чувство сытости после еды в небольших количествах, а также тошноту и рвоту", — пояснил Мехта.

Ещё одним потенциальным ранним признаком болезни может быть кровотечение в желудке, которое приводит к развитию анемии. Выявить уменьшение эритроцитов в крови можно при помощи сдачи анализа.

Врач также отметил, что некоторые проявления могут указывать и на другие заболевания, такие как язва желудка или кислотный рефлюкс. Однако в любом случае при наличии данных симптомов Мехта порекомендовал обратиться к специалисту.