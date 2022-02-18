Представительство ЛНР в СЦКК: ВС Украины продолжают обстрелы территории республики

Украинские силовики продолжают обстреливать территорию Луганской Народной Республики. Об этом вечером 17 февраля заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано ещё четыре нарушения режима прекращения огня", — сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.

Он уточнил, что обстрел вёлся в направлении населённых пунктов Золотое-5, Сокольники, Молодёжное и Славяносербск. Использовались гранатомёты, противотанковые управляемые ракеты и крупнокалиберные пулемёты. Информация о повреждениях инфраструктуры и пострадавших уточняется.

Ранее Народная милиция ЛНР сбила украинский беспилотник. ВСУ использовали квадрокоптер для корректировки огня артиллерии в районе посёлка Донецкий.