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17 февраля, 22:45

Представительство ЛНР в СЦКК: ВС Украины продолжают обстрелы территории республики

По словам офицера Луганской Народной Республики, зафиксировано ещё четыре нарушения режима прекращения огня. Стрельба в том числе велась из гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов.

<p>Последствия обстрела села в ЛНР украинскими военными. Фото © ТАСС / Александр Река</p>

Последствия обстрела села в ЛНР украинскими военными. Фото © ТАСС / Александр Река

Украинские силовики продолжают обстреливать территорию Луганской Народной Республики. Об этом вечером 17 февраля заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано ещё четыре нарушения режима прекращения огня", — сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.

Зеленский отказался вести переговоры напрямую с ДНР и ЛНР

Зеленский отказался вести переговоры напрямую с ДНР и ЛНР

Он уточнил, что обстрел вёлся в направлении населённых пунктов Золотое-5, Сокольники, Молодёжное и Славяносербск. Использовались гранатомёты, противотанковые управляемые ракеты и крупнокалиберные пулемёты. Информация о повреждениях инфраструктуры и пострадавших уточняется.

Ранее Народная милиция ЛНР сбила украинский беспилотник. ВСУ использовали квадрокоптер для корректировки огня артиллерии в районе посёлка Донецкий.

Провокация в Донбассе: Украина продолжает подготовку к наступлению на неподконтрольные территории

Провокация в Донбассе: Украина продолжает подготовку к наступлению на неподконтрольные территории

Утром 17 февраля в ЛНР заявили о сильном обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Отмечалось, что почти за два часа подразделения Вооружённых сил Украины обстреляли районы девяти населённых пунктов, выпустив порядка 160 боеприпасов. Позже подполковник милиции ЛНР Андрей Марочко обвинил ВСУ в обстреле детского сада в Луганске.

В ДНР ситуация также неспокойная. Утром в четверг военным республики пришлось открыть огонь из-за нарушения режима тишины со стороны ВСУ. Ранение получила одна из местных жительниц. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, у линии соприкосновения собралось минимум 150 тысяч украинских военнослужащих. Представители Донецка в СЦКК призвали Киев вернуться к перемирию.

Никита Никонов

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