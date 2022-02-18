Bloomberg: Евросоюз обсуждает исключение энергосектора из санкций против России
Также, по данным агентства, ФРГ и Италия хотят защитить свои банковские секторы в случае введения ограничений. Поэтому предлагается ориентировать рестрикции ЕС на отдельных лиц.
Страны Евросоюза по инициативе Италии рассматривают возможность исключения энергетического сектора из новых возможных санкций против России, которые могли бы быть введены в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.
По его данным, премьер-министр Италии Марио Драги обсуждает с партнёрами по ЕС, каким образом можно смягчить влияние возможных рестрикций на страны Евросоюза. В частности, стороны ведут переговоры об исключениях для энергетического сектора из некоторых обсуждаемых финансовых ограничений.
Кроме того, как утверждает агентство, власти Германии и Италии стремятся защитить свои банковские секторы в случае введения новых антироссийских санкций. Так, по информации источников Bloomberg, в Риме предложили ориентировать рестрикции ЕС на отдельных лиц, а не на широкие слои российской экономики. Также Италия попросила Еврокомиссию разработать механизм компенсаций для смягчения последствий ограничений для стран ЕС.
Как сообщает Bloomberg, переговоры начались на фоне заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о готовности пакета санкций против РФ на случай эскалации ситуации вокруг Украины. По его словам, энергетика находится в центре этого пакета.
Ранее президент США Джо Байден признал, что возможные новые санкции против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины ударят и по Америке, вызвав, в частности, рост цен на топливо. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что угрозы санкций Запада в адрес России звучат ежедневно как мантра и уже надоели.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Киеве Россию обвиняют в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения". А американская газета Politico предположила, что Россия "нападёт" на Украину после 20 февраля.
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