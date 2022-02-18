Bloomberg: Евросоюз обсуждает исключение энергосектора из санкций против России

Страны Евросоюза по инициативе Италии рассматривают возможность исключения энергетического сектора из новых возможных санкций против России, которые могли бы быть введены в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

По его данным, премьер-министр Италии Марио Драги обсуждает с партнёрами по ЕС, каким образом можно смягчить влияние возможных рестрикций на страны Евросоюза. В частности, стороны ведут переговоры об исключениях для энергетического сектора из некоторых обсуждаемых финансовых ограничений.

Кроме того, как утверждает агентство, власти Германии и Италии стремятся защитить свои банковские секторы в случае введения новых антироссийских санкций. Так, по информации источников Bloomberg, в Риме предложили ориентировать рестрикции ЕС на отдельных лиц, а не на широкие слои российской экономики. Также Италия попросила Еврокомиссию разработать механизм компенсаций для смягчения последствий ограничений для стран ЕС.