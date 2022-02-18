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17 февраля, 21:53

Франция, ФРГ и ещё четыре страны призвали Россию не признавать ДНР и ЛНР

Они заявили, что такой шаг противоречит Минским договорённостям. Помимо Германии и Франции заявление подписали Эстония, Ирландия, Албания и Норвегия.

Франция, Германия, Эстония, Ирландия, Албания и Норвегия призвали Россию не признавать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Они заявили, что такой шаг противоречит Минским соглашениям. Совместное заявление шести стран представил постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер.

"Мы предупреждаем, что такой шаг приведёт к дальнейшему нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины и напрямую нарушит дух и букву Минских соглашений", говорится в сообщении.

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Напомним, Госдума на заседании во вторник большинством голосов поддержала проект обращения к президенту России о признании Донецкой и Луганской народных республик и постановила направить документ напрямую главе государства.

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Обложка © ТАСС/DPA

Юлия Коновалова

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