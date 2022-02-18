Франция, ФРГ и ещё четыре страны призвали Россию не признавать ДНР и ЛНР

Франция, Германия, Эстония, Ирландия, Албания и Норвегия призвали Россию не признавать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Они заявили, что такой шаг противоречит Минским соглашениям. Совместное заявление шести стран представил постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер.

"Мы предупреждаем, что такой шаг приведёт к дальнейшему нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины и напрямую нарушит дух и букву Минских соглашений", — говорится в сообщении.