Правительство РФ приступило к работе по подготовке послания Путина Федеральному собранию

Ранее сообщалось, что Путин начал серию совещаний по подготовке к посланию Федеральному собранию. Первое обсуждение было посвящено анализу общей макроэкономической картины, а также уточнению прогноза экономической динамики на ближайшие три года. Также Путин подчеркнул, что послание парламенту — это не просто выступление с обещанием "каких-то коврижек", в нём нужно показать направление развития страны и её экономики, а также ту базу, на основе которой будет решаться главная задача — повышение благосостояния граждан.