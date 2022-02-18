Правительство РФ приступило к работе по подготовке послания Путина Федеральному собранию
Премьер-министр Михаил Мишустин провёл заседание по реализации поручений президента, озвученных им на совещании по экономическим вопросам.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Алексей Никольский
Правительство РФ приступило к работе по подготовке ежегодного Послания Президента России Федеральному собранию. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
"Председатель правительства Михаил Мишустин провёл совещание по реализации поручений президента, озвученных главой государства на совещании по экономическим вопросам сегодня", — сказано в сообщении.
Заседание состоялось сразу после завершения видеоконференции, которую вечером в четверг, 17 февраля, провёл Путин.
На совещании в правительстве присутствовали первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента Максим Орешкин, первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин, глава Минфина Антон Силуанов и руководитель Минэкономразвития Максим Решетников.
Ранее сообщалось, что Путин начал серию совещаний по подготовке к посланию Федеральному собранию. Первое обсуждение было посвящено анализу общей макроэкономической картины, а также уточнению прогноза экономической динамики на ближайшие три года. Также Путин подчеркнул, что послание парламенту — это не просто выступление с обещанием "каких-то коврижек", в нём нужно показать направление развития страны и её экономики, а также ту базу, на основе которой будет решаться главная задача — повышение благосостояния граждан.