Каждый четвёртый россиянин выступил против домашних заданий в школах

У респондентов спрашивали, как они считают, сколько часов в день должен тратить ребёнок на обучение. 39% выбрали вариант "до трёх часов на домашние задания", 30% полагают, что на домашку должно уходить не более часа. 27% считают, что дома и вовсе нужно не учиться, а только отдыхать. 4% высказались за трату всего свободного времени на учёбу. В опросе приняли участие 5,7 тысячи человек.