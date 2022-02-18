Каждый четвёртый россиянин выступил против домашних заданий в школах
27% респондентов уверены, что дома нужно отдыхать. При этом 4% высказались за трату всего свободного времени на учёбу.
Каждый четвёртый россиянин выступает против домашних заданий в школах. Об этом свидетельствуют результаты опроса kp.ru.
У респондентов спрашивали, как они считают, сколько часов в день должен тратить ребёнок на обучение. 39% выбрали вариант "до трёх часов на домашние задания", 30% полагают, что на домашку должно уходить не более часа. 27% считают, что дома и вовсе нужно не учиться, а только отдыхать. 4% высказались за трату всего свободного времени на учёбу. В опросе приняли участие 5,7 тысячи человек.
Отмечается, что по системе, которую выбрали 4%, училась в Китае девятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова. Семья девочки несколько лет прожила в КНР, где среди родителей считается модным, когда дети учатся по 10–14 часов в школе, а потом ещё и дома.
Ранее отец Алисы Тепляковой заявил об ажиотажном спросе на консультации у его дочери. А специалисты сравнили её стоимость с расценками известного психолога Михаила Лабковского.
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