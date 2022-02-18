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17 февраля, 21:08

Резко высказавшаяся о России украинская бобслеистка сдала положительный допинг-тест на ОИ

В беседе с CNN она отказалась считать российских спортсменов друзьями и заявила, что от действий РФ якобы пострадало много её друзей и знакомых.

<p>Лидия Гунько. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CXYSa2pg7dz/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ice_bolida</a></p>

Лидия Гунько. Фото © Instagram / ice_bolida

Принимавшая участие в Олимпийских играх в Пекине бобслеистка Лидия Гунько с Украины сдала положительный допинг-тест. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства тестирования (ITA).

Уточняется, что в допинг-пробе спортсменки был обнаружен дигидротестостерон — более активная форма тестостерона. Гунько выступала на Олимпиаде в женском монобобе. В первом заезде она заняла 18-е место из 20 спортсменок и не смогла пройти во второй.

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4 февраля сообщалось, что Гунько резко высказалась об атлетах из РФ. В беседе с CNN она отказалась считать российских спортсменов друзьями.

"Мы должны тренироваться и выступать с ними, но, поскольку их страна хочет нарушить целостность нашего государства, мы не можем легко идти с ними на контакт", — сказала Гунько, добавив, что "от действий России пострадало много её друзей и знакомых.

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А ранее украинскую лыжницу Валентину Каминскую отстранили из-за допинга на Олимпиаде в Пекине. До 2018 года она выступала за Белоруссию, а на текущих Играх не смогла показать высоких результатов.

Никита Никонов

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