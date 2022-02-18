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17 февраля, 21:16

В Саратовской области прямо на дороге сгорела машина скорой помощи

Авто возвращалось на базу без пациента. Внезапно из-под приборной панели начал идти дым с языками пламени. Бригада оперативно покинула машину и вызвала пожарных, никто не пострадал.

Машина скорой помощи сгорела на дороге в Саратовской области. Видео © Instagram / minzdrav64

Автомобиль скорой помощи сгорел на дороге недалеко от райцентра Екатериновка в Саратовской области, никто не пострадал. Инцидент произошёл днём 17 февраля, кадры пожара опубликовал региональный Минздрав в "Инстаграме".

"Сгорел автомобиль скорой медицинской помощи, принадлежащий местной районной больнице. Автомашина возвращалась на базу без пациента. Внезапно из-под приборной панели начал идти дым с языками пламени. Бригада оперативно покинула автомобиль и вызвала пожарных. Никто не пострадал", — говорится в сообщении ведомства.

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На кадрах видно, как машина скорой помощи полыхает у обочины дороги, а от неё идёт густой чёрный дым. Автомобиль практически полностью сгорел, прибывшие пожарные потушили транспортное средство. Как уточнили в региональном Минздраве, сейчас решается вопрос пополнения автопарка местной больницы дополнительными машинами, чтобы обеспечить своевременное прибытие на вызовы к пациентам.

Ранее сообщалось, что двое жителей Липецка напали на сотрудников скорой помощи, когда те ехали на вызов. Водитель иномарки не хотел пропускать неотложку. В результате словесная перепалка переросла в драку. Причём в отделение полиции обратились обе стороны конфликта.

Машина скорой помощи сгорела на дороге в Саратовской области. Скриншот © Instagram / minzdrav64

Иван Косицын

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