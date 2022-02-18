В Саратовской области прямо на дороге сгорела машина скорой помощи

Машина скорой помощи сгорела на дороге в Саратовской области. Видео © Instagram / minzdrav64

Автомобиль скорой помощи сгорел на дороге недалеко от райцентра Екатериновка в Саратовской области, никто не пострадал. Инцидент произошёл днём 17 февраля, кадры пожара опубликовал региональный Минздрав в "Инстаграме".

"Сгорел автомобиль скорой медицинской помощи, принадлежащий местной районной больнице. Автомашина возвращалась на базу без пациента. Внезапно из-под приборной панели начал идти дым с языками пламени. Бригада оперативно покинула автомобиль и вызвала пожарных. Никто не пострадал", — говорится в сообщении ведомства.

На кадрах видно, как машина скорой помощи полыхает у обочины дороги, а от неё идёт густой чёрный дым. Автомобиль практически полностью сгорел, прибывшие пожарные потушили транспортное средство. Как уточнили в региональном Минздраве, сейчас решается вопрос пополнения автопарка местной больницы дополнительными машинами, чтобы обеспечить своевременное прибытие на вызовы к пациентам.