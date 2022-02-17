Депутат Белик посоветовал Польше позвать Яценюка для строительства стены на границе с РФ

Член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление Минобороны Польши о планах построить стену на границе с Россией.

Парламентарий посоветовал Варшаве привлечь к проекту Арсения Яценюка, который в 2014 году, будучи премьер-министром Украины, заявил о намерении построить стену на границе с Россией, однако так и не сделал этого. В 2020 году сообщалось, что строительство займёт ещё пять лет.

"Опытом презентации нелепых проектов Яценюк мог бы поделиться с польскими коллегами. Польша уже начала возведение заграждения на границе с Белоруссией, стоимость которого составит около $400 млн. Интересно, сколько они планируют потратить на стену на границе с Россией", — заявил Белик.