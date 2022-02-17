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17 февраля, 20:34

Депутат Белик посоветовал Польше позвать Яценюка для строительства стены на границе с РФ

Парламентарий отметил, что бывший премьер Украины мог бы поделиться с Варшавой "опытом нелепых проектов". Также Белик заинтересовался, сколько сотен миллионов долларов поляки хотят потратить на стену.

Член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление Минобороны Польши о планах построить стену на границе с Россией.

Парламентарий посоветовал Варшаве привлечь к проекту Арсения Яценюка, который в 2014 году, будучи премьер-министром Украины, заявил о намерении построить стену на границе с Россией, однако так и не сделал этого. В 2020 году сообщалось, что строительство займёт ещё пять лет.

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"Опытом презентации нелепых проектов Яценюк мог бы поделиться с польскими коллегами. Польша уже начала возведение заграждения на границе с Белоруссией, стоимость которого составит около $400 млн. Интересно, сколько они планируют потратить на стену на границе с Россией", заявил Белик.

Ранее представитель польского Минобороны Войцех Скуркевич заявил, что строительство стены на польско-российской границе внесено в концепцию развития погранслужбы страны.

© Pixabay

Юлия Коновалова

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