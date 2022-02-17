Власти Польши заявили о планах отгородиться от России стеной
А в Калининградской области поспешили напомнить соседям, что ограждение на польской границе уже имеется, причём с российской стороны.
Строительство стены на польско-российской границе внесено в концепцию развития погранслужбы страны. Об этом заявил в четверг представитель польского Минобороны Войцех Скуркевич в эфире радиостанции ZET.
"Мы пока не строим стену на польско-российской границе, но мы объявили об этом, и это записано в планах пограничной охраны. Это действия, которые входят в планы пограничной службы", — уточнил он.
На заявление Скуркевича уже отреагировали власти Калининградской области. Там рассказали, что забор на российско-польской границе уже есть.
"С нашей стороны забор есть, со стороны Польши — нет. Они планируют строить", — заявил РИА "Новости" руководитель пресс-службы правительства российского региона Дмитрий Лысков.
Ранее стало известно, что Пентагон в ближайшие дни направит в Польшу ещё три тысячи военных. По данным агентства Reuters, это решение принято в свете учений России и Белоруссии, а также манёвров кораблей РФ в акватории Чёрного моря. А первая группа американских военных прибыла в Польшу 5 февраля. Перед этим туда прилетело восемь американских самолётов с передовой группой для подготовки к приёму солдат.
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