Власти Польши заявили о планах отгородиться от России стеной

Строительство стены на польско-российской границе внесено в концепцию развития погранслужбы страны. Об этом заявил в четверг представитель польского Минобороны Войцех Скуркевич в эфире радиостанции ZET.

"Мы пока не строим стену на польско-российской границе, но мы объявили об этом, и это записано в планах пограничной охраны. Это действия, которые входят в планы пограничной службы", — уточнил он.

На заявление Скуркевича уже отреагировали власти Калининградской области. Там рассказали, что забор на российско-польской границе уже есть.

"С нашей стороны забор есть, со стороны Польши — нет. Они планируют строить", — заявил РИА "Новости" руководитель пресс-службы правительства российского региона Дмитрий Лысков.