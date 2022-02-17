МИД отметил противоречие политики открытых дверей НАТО обязательствам в рамках ОБСЕ

В своём ответе на предложения Москвы по гарантиям безопасности США высказали "твёрдую поддержку" политике "открытых дверей" Североатлантического альянса, но это противоречит базовым обязательствам в рамках ОБСЕ. Об этом говорится в опубликованной на сайте МИД РФ письменной реакции на ответ американской стороны на предложения России по гарантиям безопасности.