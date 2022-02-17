МИД отметил противоречие политики открытых дверей НАТО обязательствам в рамках ОБСЕ
Прежде всего, это касается запрета "укреплять свою безопасность за счёт безопасности других".
В своём ответе на предложения Москвы по гарантиям безопасности США высказали "твёрдую поддержку" политике "открытых дверей" Североатлантического альянса, но это противоречит базовым обязательствам в рамках ОБСЕ. Об этом говорится в опубликованной на сайте МИД РФ письменной реакции на ответ американской стороны на предложения России по гарантиям безопасности.
"Она [политика "открытых дверей" НАТО] противоречит базовым обязательствам, принятым в рамках СБСЕ/ОБСЕ, прежде всего обязательству "не укреплять свою безопасность за счёт безопасности других", — говорится в документе.
Напомним, испанская газета Еl Pais ранее опубликовала ответ Запада на российский проект документа по гарантиям европейской безопасности, который обсуждался 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и НАТО в этом документе игнорируют ключевые идеи предложений России. Сегодня, 17 февраля, МИД РФ опубликовал письменный текст реакции Москвы на ответ США по данному вопросу. Документ занимает 11 страниц. В одном из пунктов говорится, что Москва не нашла в ответе Вашингтона подтверждений тому, что он готов соблюдать принципы неделимости безопасности.
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