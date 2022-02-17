Синоптик Колесов рассказал, когда в Петербурге закончится мокрый снег с дождём
По словам эксперта, сейчас погода в Северной столице формируется под влиянием циклонов, которые приходят в город один за другим.
Глава Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что осадки в виде мокрого снега и дождя должны закончиться в городе с воскресенья.
"Сейчас два дня с ветром, осадками и мокрым снегом. От нуля до плюс двух градусов. Сейчас температура начинает понижаться. В воскресенье, скорее всего, закончатся осадки. Там день будет более-менее нормальный", — рассказал синоптик телеканалу "Санкт-Петербург".
Сейчас погода в Петербурге формируется под влиянием циклонов, которые приходят в город один за другим. По словам эксперта, уже с понедельника осадков не будет, в городе установится слабоморозная погода.
Ранее синоптик Тишковец пообещал москвичам аномально тёплое окончание зимы. По словам ведущего специалиста центра "Фобос", среднемесячная температура воздуха нынешнего февраля выше положенной нормы на четыре градуса.
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