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17 февраля, 14:53

Синоптик Колесов рассказал, когда в Петербурге закончится мокрый снег с дождём

По словам эксперта, сейчас погода в Северной столице формируется под влиянием циклонов, которые приходят в город один за другим.

Глава Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что осадки в виде мокрого снега и дождя должны закончиться в городе с воскресенья.

"Сейчас два дня с ветром, осадками и мокрым снегом. От нуля до плюс двух градусов. Сейчас температура начинает понижаться. В воскресенье, скорее всего, закончатся осадки. Там день будет более-менее нормальный", — рассказал синоптик телеканалу "Санкт-Петербург".

Сейчас погода в Петербурге формируется под влиянием циклонов, которые приходят в город один за другим. По словам эксперта, уже с понедельника осадков не будет, в городе установится слабоморозная погода.

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Ранее синоптик Тишковец пообещал москвичам аномально тёплое окончание зимы. По словам ведущего специалиста центра "Фобос", среднемесячная температура воздуха нынешнего февраля выше положенной нормы на четыре градуса.

Обложка © ТАСС / Сергей Ермохин

Оксана Попова

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