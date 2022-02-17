Синоптик Колесов рассказал, когда в Петербурге закончится мокрый снег с дождём

Глава Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что осадки в виде мокрого снега и дождя должны закончиться в городе с воскресенья.

"Сейчас два дня с ветром, осадками и мокрым снегом. От нуля до плюс двух градусов. Сейчас температура начинает понижаться. В воскресенье, скорее всего, закончатся осадки. Там день будет более-менее нормальный", — рассказал синоптик телеканалу "Санкт-Петербург".

Сейчас погода в Петербурге формируется под влиянием циклонов, которые приходят в город один за другим. По словам эксперта, уже с понедельника осадков не будет, в городе установится слабоморозная погода.