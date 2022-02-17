Замглавы МИД Вершинин: Россия представила в ООН материалы о военных преступлениях Киева

Постпредство России при ООН распространило среди членов Совбеза организации материалы Следственного комитета РФ и телеканала RT о преступлениях украинских военных в Донбассе с применением запрещённых методов войны. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Вершинин.

"Наше представительство при ООН распространило вчера эти материалы среди государств – членов Совета Безопасности ООН. Прошу посмотреть эти материалы и попрошу быть готовыми, что вы увидите ужасное", — сказал дипломат на заседании Совбеза.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подтвердил получение материалов. В ходе брифинга он заявил, что этот документ изучается.