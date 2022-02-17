Замглавы МИД Вершинин: Россия представила в ООН материалы о военных преступлениях Киева
Дипломат призвал членов Совбеза ознакомиться с этим документом и предупредил, что нужно быть готовыми, так как они увидят там "ужасное". Представитель генсека отметил, что материалы изучаются.
Украинские военные. Фото © Facebook / GeneralStaff.ua
Постпредство России при ООН распространило среди членов Совбеза организации материалы Следственного комитета РФ и телеканала RT о преступлениях украинских военных в Донбассе с применением запрещённых методов войны. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Вершинин.
"Наше представительство при ООН распространило вчера эти материалы среди государств – членов Совета Безопасности ООН. Прошу посмотреть эти материалы и попрошу быть готовыми, что вы увидите ужасное", — сказал дипломат на заседании Совбеза.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подтвердил получение материалов. В ходе брифинга он заявил, что этот документ изучается.
Ранее СК России возбудил дело о массовых захоронениях мирных жителей в Донбассе. Из пяти таких "могил" эксгумированы останки не менее 295 человек, погибших в результате обстрелов со стороны Киева.