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17 февраля, 19:54

Замглавы МИД Вершинин: Россия представила в ООН материалы о военных преступлениях Киева

Дипломат призвал членов Совбеза ознакомиться с этим документом и предупредил, что нужно быть готовыми, так как они увидят там "ужасное". Представитель генсека отметил, что материалы изучаются.

<p>Украинские военные. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua" target="_blank" rel="noopener noreferrer">GeneralStaff.ua</a></p>

Украинские военные. Фото © Facebook / GeneralStaff.ua

Постпредство России при ООН распространило среди членов Совбеза организации материалы Следственного комитета РФ и телеканала RT о преступлениях украинских военных в Донбассе с применением запрещённых методов войны. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Вершинин.

"Наше представительство при ООН распространило вчера эти материалы среди государств – членов Совета Безопасности ООН. Прошу посмотреть эти материалы и попрошу быть готовыми, что вы увидите ужасное", — сказал дипломат на заседании Совбеза.

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Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подтвердил получение материалов. В ходе брифинга он заявил, что этот документ изучается.

Ранее СК России возбудил дело о массовых захоронениях мирных жителей в Донбассе. Из пяти таких "могил" эксгумированы останки не менее 295 человек, погибших в результате обстрелов со стороны Киева.

Никита Никонов

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