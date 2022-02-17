Росздравнадзор проверит данные о пациентке орловской больницы, пролежавшей сутки на полу

Пациентка лежит на полу палаты в Орловской областной больнице. Видео © Lifedd

Росздравнадзор и правоохранительные органы проведут проверку после появления в Сети сообщений о ненадлежащем оказании медицинской помощи женщине в Орловской областной больнице. Также появилось видео, на котором пациентка лежит на полу в палате.

Кадры, которые опубликовал портал Lifedd, сделала дочь пенсионерки. На них видно, как женщина лежит на полу и не может встать. Инцидент произошёл ещё в прошлом месяце. 1 января 65-летняя Нина Рыкова в крайне тяжёлом состоянии попала в областную больницу с воспалением кишечника. Спустя несколько дней пенсионерка перестала отвечать на звонки родственников. В медучреждение их не пускали.

Уже 4 января дочь пациентки тайно пробралась в палату матери. Как оказалось, пожилая женщина в одиночестве лежала в полураздетом виде на полу. По словам дочери, в таком положении пенсионерка провела более суток, ведь именно столько она не отвечала на телефон, который лежал на тумбочке.

Как утверждает дочь, никто не извинился перед её матерью за такое отношение. Отмечается, что самостоятельно Рыкова встать не могла, так как недавно она перенесла коронавирус, который очень сильно сказался на здоровье. Дочь пенсионерки отметила, что ей самой пришлось ухаживать за матерью, когда она увидела её в беспомощном состоянии.

"Ещё 1 января, когда мы поступили, я поняла, что в этом медучреждении имеются проблемы. Около двух часов мы ждали, чтобы маме сделали УЗИ. Самое страшное, что в очереди сидел мужчина с циррозом печени, который буквально умирал от боли, но его обследовать тоже не спешили. Как только я начала снимать всё происходящее на камеру, аппарат неожиданно заработал", — подчеркнула она.

В Федеральной службе по надзору в здравоохранении сообщили о проведении проверки в Орловской областной больнице, где, по данным СМИ, пожилая пациентка упала с кровати и сутки пролежала на полу. По факту инцидента проверки также проводят региональное следственное управление СК РФ и прокуратура области.

Ситуацию прокомментировал Департамент здравоохранения региона. Там заявили, что с родственниками пациентки связались ещё 4 января. Отмечается, что были принесены извинения.

"По указанной ситуации руководителем Департамента здравоохранения области С.С. Шуваловым ещё 4 января 2022 года была осуществлена связь с родственниками пациентки. Были принесены извинения, пациентка передана на особый контроль главному врачу БУЗ ОО "ООКБ". После завершения лечения пациентка выписана на амбулаторный этап лечения", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Правительства Орловской области.