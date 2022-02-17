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17 февраля, 19:26

Австрия с 22 февраля разрешит въезд туристов из России по тесту на ковид

Ранее экономический союз страны призвал власти признать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

<p>Виды Вены. Фото © Pixabay</p>

Виды Вены. Фото © Pixabay

Власти Австрии приняли решение разрешить с 22 февраля въезд туристов из России при предъявлении отрицательного теста на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтуризма страны.

"Да, согласно принятому решению, российские туристы также смогут въезжать в Австрию по предъявлению отрицательного [результата] теста на коронавирус", — рассказали в министерстве.

Таиланд разрешил въезд в страну без карантина привитым "Спутником лайт" россиянам

Таиланд разрешил въезд в страну без карантина привитым "Спутником лайт" россиянам

Ранее экономический союз Австрии призвал Минздрав страны признать "Спутник V". В противном случае стране грозит серьёзный дефицит рабочей силы. В частности, туристическая сфера может потерять почти 35 тысяч сотрудников.

Также Лайф сообщал, что Литва возобновила выдачу виз всех типов для российских туристов. Для посещения необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации одобренным в стране препаратом.

Никита Никонов

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