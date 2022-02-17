Австрия с 22 февраля разрешит въезд туристов из России по тесту на ковид
Ранее экономический союз страны призвал власти признать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".
Виды Вены. Фото © Pixabay
Власти Австрии приняли решение разрешить с 22 февраля въезд туристов из России при предъявлении отрицательного теста на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтуризма страны.
"Да, согласно принятому решению, российские туристы также смогут въезжать в Австрию по предъявлению отрицательного [результата] теста на коронавирус", — рассказали в министерстве.
Ранее экономический союз Австрии призвал Минздрав страны признать "Спутник V". В противном случае стране грозит серьёзный дефицит рабочей силы. В частности, туристическая сфера может потерять почти 35 тысяч сотрудников.
Также Лайф сообщал, что Литва возобновила выдачу виз всех типов для российских туристов. Для посещения необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации одобренным в стране препаратом.