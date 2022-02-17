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17 февраля, 20:21

Бережная не верит, что Камила Валиева специально завалила произвольную программу на ОИ

Олимпийская чемпионка выразила надежду, что 15-летняя спортсменка не сломается и у неё хватит духа пойти дальше, радуя болельщиков своим катанием и победами.

<p>Этери Тутберидзе и Камила Валиева. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Этери Тутберидзе и Камила Валиева. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Олимпийская чемпионка 2002 года в парном фигурном катании Елена Бережная не верит в то, что Камиле Валиевой была дана установка завалить произвольную программу на Олимпийских играх в Пекине. Об этом она рассказала в беседе с радио "Комсомольская правда".

Российская спортсменка из-за ошибок и падений во время выступления не смогла завоевать медаль. В некоторых СМИ появились предположения, что Валиева могла намеренно допустить ошибки в прокате, чтобы у фигуристок состоялась церемония награждения.

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"Никогда не поверю, что кто-то мог ей сказать: "Нет, не катайся хорошо". Я была уверена, что установка ей была дана — выходить на лёд и делать, бороться с собой и с эмоциями. Но чего-то не хватило", — передаёт слова Бережной kp.ru.

Олимпийская чемпионка выразила надежду, что 15-летняя Валиева не сломается и у неё хватит духа пойти дальше и радовать болельщиков своим катанием и победами. Бережная отметила, что Камила — начинающая фигуристка.

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"Возраст имеет значение. Каждый год имеет свой вес. 15 лет — представляете, ещё такой желторотый птенец", — заключила олимпийская чемпионка.

Напомним, что победительницей личного турнира Олимпиады в Пекине стала Анна Щербакова. Второе место заняла Александра Трусова. Камила Валиева стала четвёртой.

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Иван Косицын

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