Бережная не верит, что Камила Валиева специально завалила произвольную программу на ОИ

Олимпийская чемпионка 2002 года в парном фигурном катании Елена Бережная не верит в то, что Камиле Валиевой была дана установка завалить произвольную программу на Олимпийских играх в Пекине. Об этом она рассказала в беседе с радио "Комсомольская правда".

Российская спортсменка из-за ошибок и падений во время выступления не смогла завоевать медаль. В некоторых СМИ появились предположения, что Валиева могла намеренно допустить ошибки в прокате, чтобы у фигуристок состоялась церемония награждения.

"Никогда не поверю, что кто-то мог ей сказать: "Нет, не катайся хорошо". Я была уверена, что установка ей была дана — выходить на лёд и делать, бороться с собой и с эмоциями. Но чего-то не хватило", — передаёт слова Бережной kp.ru.

Олимпийская чемпионка выразила надежду, что 15-летняя Валиева не сломается и у неё хватит духа пойти дальше и радовать болельщиков своим катанием и победами. Бережная отметила, что Камила — начинающая фигуристка.

"Возраст имеет значение. Каждый год имеет свой вес. 15 лет — представляете, ещё такой желторотый птенец", — заключила олимпийская чемпионка.