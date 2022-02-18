Семак оценил поражение "Зенита" от "Бетиса" в Лиге Европы: Могли рассчитывать на большее

"Плохо вошли в игру. Неважно начали и в атаке, и в обороне. Пропустили три мяча. Отыграться было сложно, но ребята молодцы, переломили ход матча, могли надеяться на более удачный результат. По моментам мы не уступили "Бетису". Но игра в обороне не помогла добиться победы. По игре мы могли рассчитывать на большее", — сказал Семак журналистам.