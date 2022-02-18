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17 февраля, 21:38

Семак оценил поражение "Зенита" от "Бетиса" в Лиге Европы: Могли рассчитывать на большее

По словам тренера, добиться положительного результата помешала игра в обороне. Пройдут ли петербуржцы в следующий раунд турнира, станет известно через неделю после ответного матча.

<p>Сергей Семак. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Сергей Семак. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак оценил итоги первого матча раунда плей-офф Лиги Европы. Как заявил наставник, его команда не уступила испанскому "Бетису" по голевым моментам, но игра в обороне помешала добиться положительного результата.

"Плохо вошли в игру. Неважно начали и в атаке, и в обороне. Пропустили три мяча. Отыграться было сложно, но ребята молодцы, переломили ход матча, могли надеяться на более удачный результат. По моментам мы не уступили "Бетису". Но игра в обороне не помогла добиться победы. По игре мы могли рассчитывать на большее", — сказал Семак журналистам.

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Напомним, "Зенит" проиграл испанскому "Бетису" в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы. Игра, состоявшаяся в Санкт-Петербурге, закончилась со счётом 3:2 в пользу гостей. В составе российского клуба отличились Артём Дзюба и Малком. Ответная встреча состоится через неделю в Испании.

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