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17 февраля, 22:27

Шуфутинского не пустят на Украину с концертом к 8 Марта из-за посещения Крыма

Мероприятие под названием "За милых дам, или 30 лет спустя" должно было состояться 8 Марта во Дворце спорта в Киеве. Как пишут местные СМИ, билеты на концерт выкупались целыми рядами.

<p>Михаил Шуфутинский. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов</p>

Михаил Шуфутинский. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Государственная пограничная служба Украины предупредила, что не пустит российского певца Михаила Шуфутинского в страну. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на спикера ведомства Андрея Демченко.

"У нас на данный момент достаточно оснований считать, что он неоднократно был в Крыму, на временно оккупированной территории, и при попытке его въезда на Украину, поскольку мы также видим, что на март анонсируется его выступление на Украине, пограничники обязательно проведут все необходимые мероприятия непосредственно в пункте пропуска", заявил спикер.

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Концерт Шуфутинского "За милых дам, или 30 лет спустя" должен был состояться 8 Марта во Дворце спорта в Киеве. Как пишет издание "Страна", многие украинцы выкупали билеты целыми рядами и хотели послушать любимого исполнителя семьями и коллективами. Артист пока не отреагировал на запрет въезда.

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Юлия Коновалова

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