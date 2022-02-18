Шуфутинского не пустят на Украину с концертом к 8 Марта из-за посещения Крыма

Государственная пограничная служба Украины предупредила, что не пустит российского певца Михаила Шуфутинского в страну. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на спикера ведомства Андрея Демченко.

"У нас на данный момент достаточно оснований считать, что он неоднократно был в Крыму, на временно оккупированной территории, и при попытке его въезда на Украину, поскольку мы также видим, что на март анонсируется его выступление на Украине, пограничники обязательно проведут все необходимые мероприятия непосредственно в пункте пропуска", — заявил спикер.