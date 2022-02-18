Шуфутинского не пустят на Украину с концертом к 8 Марта из-за посещения Крыма
Мероприятие под названием "За милых дам, или 30 лет спустя" должно было состояться 8 Марта во Дворце спорта в Киеве. Как пишут местные СМИ, билеты на концерт выкупались целыми рядами.
Михаил Шуфутинский. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов
Государственная пограничная служба Украины предупредила, что не пустит российского певца Михаила Шуфутинского в страну. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на спикера ведомства Андрея Демченко.
"У нас на данный момент достаточно оснований считать, что он неоднократно был в Крыму, на временно оккупированной территории, и при попытке его въезда на Украину, поскольку мы также видим, что на март анонсируется его выступление на Украине, пограничники обязательно проведут все необходимые мероприятия непосредственно в пункте пропуска", — заявил спикер.
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Концерт Шуфутинского "За милых дам, или 30 лет спустя" должен был состояться 8 Марта во Дворце спорта в Киеве. Как пишет издание "Страна", многие украинцы выкупали билеты целыми рядами и хотели послушать любимого исполнителя семьями и коллективами. Артист пока не отреагировал на запрет въезда.
Ранее Лайф писал, что гитаристу группы "Город 312" Александру Ильчуку запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма.