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17 февраля, 22:55

Депутаты ГД решили обдумать создание реестра "инфоцыган"

По словам первого замглавы Комитета Госдумы по просвещению Лантратовой, представители министерств и ведомств разработают конкретные предложения к следующему заседанию.

Депутаты Госдумы задумались над созданием реестра недобросовестных коучей и бизнес-тренеров, так называемых инфоцыган. Об этом по итогам совещания сообщила первый замглавы Комитета ГД по просвещению Яна Лантратова.

"Мы с коллегами сошлись во мнении, что необходимо подумать о создании реестра "инфоцыган". Будем создавать межфракционную группу. Пока собрали идеи, обрисовали проблему", сказала Лантратова в беседе с журналистами.

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Она добавила, что к очередному заседанию представители министерств и ведомств подготовят конкретные предложения.

Ранее депутаты Думы рассказали, как можно бороться с "инфоцыганами". По мнению парламентария Антона Горелкина, этим должны заниматься не законодатели. Он считает, что следует развивать в обществе навыки цифровой гигиены.

Обложка © Pixabay

Юлия Коновалова

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