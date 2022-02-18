Депутаты ГД решили обдумать создание реестра "инфоцыган"

По словам первого замглавы Комитета Госдумы по просвещению Лантратовой, представители министерств и ведомств разработают конкретные предложения к следующему заседанию.

Депутаты Госдумы задумались над созданием реестра недобросовестных коучей и бизнес-тренеров, так называемых инфоцыган. Об этом по итогам совещания сообщила первый замглавы Комитета ГД по просвещению Яна Лантратова.

"Мы с коллегами сошлись во мнении, что необходимо подумать о создании реестра "инфоцыган". Будем создавать межфракционную группу. Пока собрали идеи, обрисовали проблему", — сказала Лантратова в беседе с журналистами.

Она добавила, что к очередному заседанию представители министерств и ведомств подготовят конкретные предложения.