Депутаты ГД решили обдумать создание реестра "инфоцыган"
По словам первого замглавы Комитета Госдумы по просвещению Лантратовой, представители министерств и ведомств разработают конкретные предложения к следующему заседанию.
Депутаты Госдумы задумались над созданием реестра недобросовестных коучей и бизнес-тренеров, так называемых инфоцыган. Об этом по итогам совещания сообщила первый замглавы Комитета ГД по просвещению Яна Лантратова.
"Мы с коллегами сошлись во мнении, что необходимо подумать о создании реестра "инфоцыган". Будем создавать межфракционную группу. Пока собрали идеи, обрисовали проблему", — сказала Лантратова в беседе с журналистами.
Она добавила, что к очередному заседанию представители министерств и ведомств подготовят конкретные предложения.
Ранее депутаты Думы рассказали, как можно бороться с "инфоцыганами". По мнению парламентария Антона Горелкина, этим должны заниматься не законодатели. Он считает, что следует развивать в обществе навыки цифровой гигиены.
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