Украинская БМП протаранила танк на глазах у Зеленского на учениях в Ровенской области

Во время учений украинских военных "Метель-2022" БМП-1 врезалась в танк. Видео происшествия показали в эфире телеканала "1+1".

Инцидент произошёл 16 февраля в Ровенской области. Машина врезалась в танк Т-64БВ, двигавшийся перпендикулярно по отношению к БМП. Уточняется, что за манёврами наблюдал президент Украины Владимир Зеленский.

Учения "Метель-2022" начались 8 февраля и продлятся вплоть до весны. Они проходят на всей территории Украины. В Генштабе страны ранее заявляли, что главной целью манёвров является приобретение и наращивание оперативных возможностей органов военного управления, военных частей и подразделений вооружённых сил.