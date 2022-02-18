Украинская БМП протаранила танк на глазах у Зеленского на учениях в Ровенской области
Боевая машина пехоты врезалась в двигавшийся перпендикулярно Т-64БВ. Всё случилось на манёврах под названием "Метель-2022".
Во время учений украинских военных "Метель-2022" БМП-1 врезалась в танк. Видео происшествия показали в эфире телеканала "1+1".
Инцидент произошёл 16 февраля в Ровенской области. Машина врезалась в танк Т-64БВ, двигавшийся перпендикулярно по отношению к БМП. Уточняется, что за манёврами наблюдал президент Украины Владимир Зеленский.
Учения "Метель-2022" начались 8 февраля и продлятся вплоть до весны. Они проходят на всей территории Украины. В Генштабе страны ранее заявляли, что главной целью манёвров является приобретение и наращивание оперативных возможностей органов военного управления, военных частей и подразделений вооружённых сил.
Ранее Лайф писал, что Зеленский отправился на катере в зону силовой операции ВСУ в Донбассе. В соцсети он рассказал, что изучает карту боевого патрулирования и систему охраны границ.
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