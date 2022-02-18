Фетисов — после проката Камилы Валиевой в произвольной программе на ОИ: У меня душа плачет

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поделился эмоциями от выступления российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Завершение её проката в произвольной программе Фетисов прокомментировал одной фразой: "Смотрите на девочку! У меня душа плачет!"

"Любовь молодых людей к этим девчонкам, конечно, это возможность привлечь внимание и вовлечь людей в процесс бережного отношения к природе. Это то, что касается каждого из нас. Я хотел бы, чтобы именно известные спортсмены нашей страны стали частью решения этой проблемы. Надеюсь, что девчонки станут послами нашими именно по решению проблем экологии и климата", — сказал Фетисов в беседе с радио "Комсомольская правда".