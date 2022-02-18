Фетисов — после проката Камилы Валиевой в произвольной программе на ОИ: У меня душа плачет
Олимпийский чемпион по хоккею восхитился выступлением 15-летней фигуристки и пригласил её, а также Анну Щербакову и Александру Трусову стать послами экологии России.
Вячеслав Фетисов. Фото © ТАСС / Александр Щербак
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поделился эмоциями от выступления российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Завершение её проката в произвольной программе Фетисов прокомментировал одной фразой: "Смотрите на девочку! У меня душа плачет!"
Кроме того, парламентарий, который является председателем Всероссийского общества охраны природы, пригласил Валиеву, а также Анну Щербакову и Александру Трусову стать послами экологии РФ.
"Любовь молодых людей к этим девчонкам, конечно, это возможность привлечь внимание и вовлечь людей в процесс бережного отношения к природе. Это то, что касается каждого из нас. Я хотел бы, чтобы именно известные спортсмены нашей страны стали частью решения этой проблемы. Надеюсь, что девчонки станут послами нашими именно по решению проблем экологии и климата", — сказал Фетисов в беседе с радио "Комсомольская правда".
Ранее Лайф сообщал, что победительницей личного турнира Олимпиады в Пекине стала Анна Щербакова. Второе место заняла Александра Трусова. Камила Валиева стала четвёртой.
Напомним, по официальным данным, в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменка сдала её на чемпионате России в декабре. При этом лаборатория в Стокгольме, где проверялась проба, доложила о результате лишь 8 февраля. В итоге МОК решил не проводить церемонию награждения российских фигуристов, ставших победителями командного турнира. Кроме того, было объявлено, что результат Камилы Валиевой в турнире одиночниц будет считаться предварительным. 17 февраля CAS сообщил, что триметазидин мог попасть в организм Камилы Валиевой из-за лекарства её дедушки — бытовым путём. Отмечалось, что мужчина регулярно возил внучку на тренировки, а препарат находился в его машине.