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17 февраля, 23:59

Вильфанд спрогнозировал "супертёплую" погоду в центре европейской части России 18 февраля

Однако радости от этого немного, посетовал метеоролог. Ожидаются низкие облака, осадки и сильный ветер, из-за которого будет казаться, что на улице ниже нуля.

В пятницу, 18 февраля, в центре Европейской России прогнозируется температура на 10–11 градусов выше нормы. Столбики термометров в этот день поднимутся до плюс пяти градусов, однако из-за сильного ветра будет казаться, что температура на улице ниже нуля. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Супертёплая погода, но радости от этого немного. Температура в центре Европейской России будет повышаться до +3…+5 градусов. Но будут низкие облака, осадки в виде мокрого снега и дождя. Дождик начнётся во второй половине дня. Тепло ощущаться не будет, потому что порывистый ветер и температура будет ощущаться как –2…–3 градуса", — приводит слова метеоролога РИА "Новости".

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Как уточнил синоптик, в пятницу ветер будет достаточно сильным, до 22 метров в секунду.

Ранее Вильфанд сообщил, что в конце текущей недели в Европейской России погода опередит климат на 50 дней.

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Обложка © Pixabay

Иван Косицын

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