Вильфанд спрогнозировал "супертёплую" погоду в центре европейской части России 18 февраля

В пятницу, 18 февраля, в центре Европейской России прогнозируется температура на 10–11 градусов выше нормы. Столбики термометров в этот день поднимутся до плюс пяти градусов, однако из-за сильного ветра будет казаться, что температура на улице ниже нуля. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Супертёплая погода, но радости от этого немного. Температура в центре Европейской России будет повышаться до +3…+5 градусов. Но будут низкие облака, осадки в виде мокрого снега и дождя. Дождик начнётся во второй половине дня. Тепло ощущаться не будет, потому что порывистый ветер и температура будет ощущаться как –2…–3 градуса", — приводит слова метеоролога РИА "Новости".