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17 февраля, 23:50

Экономист Сорокина рассказала, что пенсионерам выгоднее всего увольняться в конце месяца

Всё дело в том, что ПФР получает информацию о работниках в середине месяца. В качестве подкрепления своих рассуждений эксперт привела пример.

С учётом действующей методики подсчётов при прочих равных пенсионерам выгоднее всего увольняться в конце месяца. Об этом рассказала доцент экономического факультета РУДН, кандидат экономических наук Лариса Сорокина.

Она отметила, что Пенсионный фонд России каждый месяц получает от работодателя информацию о сотрудниках. Списки передаются в виде отчёта по итогам каждого календарного месяца до 15-го числа следующего месяца. При этом не имеет значения, отработал человек всего один день или полный месяц.

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"Рассмотрим пример. Первая ситуация — работающий пенсионер уволился 1 марта (этот день считается последним рабочим днём). Вторая ситуация — работающий пенсионер уволился 31 марта. И в первой, и во второй ситуации ПФР получит информацию в апреле о факте работы этого лица. И только за апрель этот работник не будет в списках работающих лиц. Отчёт за апрель ПФР получит в мае", — сказала Сорокина в беседе с "Праймом".

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Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Никита Никонов

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