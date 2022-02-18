Экономист Сорокина рассказала, что пенсионерам выгоднее всего увольняться в конце месяца

С учётом действующей методики подсчётов при прочих равных пенсионерам выгоднее всего увольняться в конце месяца. Об этом рассказала доцент экономического факультета РУДН, кандидат экономических наук Лариса Сорокина.

Она отметила, что Пенсионный фонд России каждый месяц получает от работодателя информацию о сотрудниках. Списки передаются в виде отчёта по итогам каждого календарного месяца до 15-го числа следующего месяца. При этом не имеет значения, отработал человек всего один день или полный месяц.

"Рассмотрим пример. Первая ситуация — работающий пенсионер уволился 1 марта (этот день считается последним рабочим днём). Вторая ситуация — работающий пенсионер уволился 31 марта. И в первой, и во второй ситуации ПФР получит информацию в апреле о факте работы этого лица. И только за апрель этот работник не будет в списках работающих лиц. Отчёт за апрель ПФР получит в мае", — сказала Сорокина в беседе с "Праймом".