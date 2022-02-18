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18 февраля, 01:03

Журнал Eurosurveillance назвал восемь симптомов "омикрона" у привитых

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что пациента с этим вариантом ковида тоже попадаю в реанимацию. Он призвал вакцинироваться и ревакцинироваться, чтобы избежать тяжёлого течения болезни.

У полностью вакцинированных людей могут наблюдаться восемь симптомов при заражении омикрон-штаммом. Об этом пишет журнал Eurosurveillance со ссылкой на норвежских учёных.

Речь идёт о насморке, боли в горле, кашле, лихорадке, усталости, мышечных болях, чихании и головной боли. Кроме того, у части инфицированных наблюдалось снижение вкуса, аппетита, обоняния, а также затруднённое дыхание.

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Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко предупредил, что пациенты с "омикроном" тоже попадают в реанимацию. Поэтому вакцинация и ревакцинация являются принципиально важными, чтобы защитить себя от тяжёлого течения заболевания, подчеркнул министр.

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Обложка © Pixabay

Никита Никонов
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