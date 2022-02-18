Журнал Eurosurveillance назвал восемь симптомов "омикрона" у привитых
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что пациента с этим вариантом ковида тоже попадаю в реанимацию. Он призвал вакцинироваться и ревакцинироваться, чтобы избежать тяжёлого течения болезни.
У полностью вакцинированных людей могут наблюдаться восемь симптомов при заражении омикрон-штаммом. Об этом пишет журнал Eurosurveillance со ссылкой на норвежских учёных.
Речь идёт о насморке, боли в горле, кашле, лихорадке, усталости, мышечных болях, чихании и головной боли. Кроме того, у части инфицированных наблюдалось снижение вкуса, аппетита, обоняния, а также затруднённое дыхание.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко предупредил, что пациенты с "омикроном" тоже попадают в реанимацию. Поэтому вакцинация и ревакцинация являются принципиально важными, чтобы защитить себя от тяжёлого течения заболевания, подчеркнул министр.
Лента новостей
Обложка © Pixabay