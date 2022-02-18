Посол России Антонов заявил, что США цинично отвергают геноцид русских в Донбассе

Власти США своими заявлениями, отвергающими геноцид русских в Донбассе, демонстрируют грубый цинизм. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Это вызывает возмущение и негодование. Как ещё можно расценивать обстрелы украинскими силовиками жилых кварталов с применением систем залпового огня? Или обнаруженные массовые захоронения почти 300 мирных граждан под Луганском, погибших лишь за то, что считали русский своим родным языком? В одном ряду с этими зверствами — трагедия в Доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 года, когда десятки безоружных жителей города были сожжены заживо неонацистскими преступниками, оставшимися в итоге безнаказанными", — говорится в заявлении дипломата, опубликованном на странице посольства в "Фейсбуке".

Как уточнил Антонов, в этом "прослеживаются не просто двойные стандарты со стороны США, а совсем примитивный и грубый цинизм". Глава российской дипмиссии добавил, что красивые лозунги Вашингтона о высшей ценности прав человека не стоят ломаного гроша.

"Главной геополитической целью США является оттеснение России как можно дальше на восток. А раз так — надо проводить линию на выдавливание русскоязычного населения из нынешних мест его проживания. Поэтому американцы предпочитают не только игнорировать попытки насильственной ассимиляции русских на Украине, но и всячески этому потворствуют политической и военной поддержкой", — подчеркнул Антонов.

По его словам, в США должны понимать, что на Украине живут миллионы русских, интересы которых должны быть обеспечены и защищены. В этом залог стабильности украинской государственности и территориальной целостности, заключил Антонов.