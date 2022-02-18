Исполком МОК занялся вопросом участия несовершеннолетних в Олимпийских играх
По словам президента комитета Баха, в обсуждении этой темы должны участвовать как представители WADA, так и международные и национальные федерации по видам спорта.
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Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) приступил к решению вопроса об участии несовершеннолетних спортсменов в Олимпийских играх. Об этом сообщил 18 февраля на пресс-конференции президент МОК Томас Бах.
"Есть вопросы, которые необходимо решить, это касается проблемы несовершеннолетних на соревнованиях для взрослых. Наш исполком начал думать об этом, это требует тщательного обсуждения и консультаций", — пояснил Бах.
По словам президента МОК, в обсуждении вопроса должны участвовать как представители Всемирного антидопингового агентства (WADA), так и международные и национальные федерации по видам спорта. При этом решение по увеличению минимального возраста участия в Играх должны принимать представители федераций, подытожил Бах.
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