Исполком МОК занялся вопросом участия несовершеннолетних в Олимпийских играх

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) приступил к решению вопроса об участии несовершеннолетних спортсменов в Олимпийских играх. Об этом сообщил 18 февраля на пресс-конференции президент МОК Томас Бах.

"Есть вопросы, которые необходимо решить, это касается проблемы несовершеннолетних на соревнованиях для взрослых. Наш исполком начал думать об этом, это требует тщательного обсуждения и консультаций", — пояснил Бах.

По словам президента МОК, в обсуждении вопроса должны участвовать как представители Всемирного антидопингового агентства (WADA), так и международные и национальные федерации по видам спорта. При этом решение по увеличению минимального возраста участия в Играх должны принимать представители федераций, подытожил Бах.