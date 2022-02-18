Президент МОК Томас Бах назвал грустной историей скандал вокруг Камилы Валиевой
Глава Международного олимпийского комитета отметил высокое давление, которое оказывалось на 15-летнюю российскую фигуристку.
Камила Валиева. Фото ТАСС / Валерий Шарифулин
Допинговый скандал вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой является грустной историей Олимпийских игр в Пекине. Об этом заявил президент МОК Томас Бах.
"Была и очень грустная история — о Камиле Валиевой. Не надо возвращаться к решению, которое было принято, я был очень обеспокоен вчера, когда я смотрел соревнования по телевизору. И в первую очередь я увидел в её выступлении, какое было высокое давление на неё. Я знаю из своей карьеры спортсмена о давлении, это давление за пределами моего воображения", — сказал Бах на пресс-конференции.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что запрещённое вещество триметазидин могло попасть в организм Камилы Валиевой из-за лекарства её дедушки — бытовым путём. Отмечалось, что мужчина регулярно возил внучку на тренировки, а препарат находился в его машине. При этом CAS не счёл убедительным объяснение WADA о задержке проверки допинг-пробы россиянки.
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Как сообщал Лайф, победительницей личного турнира Олимпиады в Пекине стала Анна Щербакова. Второе место заняла Александра Трусова. Камила Валиева стала четвёртой.