Президент МОК Томас Бах назвал грустной историей скандал вокруг Камилы Валиевой

"Была и очень грустная история — о Камиле Валиевой. Не надо возвращаться к решению, которое было принято, я был очень обеспокоен вчера, когда я смотрел соревнования по телевизору. И в первую очередь я увидел в её выступлении, какое было высокое давление на неё. Я знаю из своей карьеры спортсмена о давлении, это давление за пределами моего воображения", — сказал Бах на пресс-конференции.