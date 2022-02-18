Политолог Брутер: В словах о "вторжениях" РФ в Восточную Европу лишь одна десятая правды
США любят прятать свои действия и заявлять, что они тут ни при чём, напомнил эксперт, приведя в пример военную операцию Штатов и НАТО в Югославии. РФ же реагирует на устраиваемые вызовы, заметил он.
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Заявления постоянного представителя США при Организации Объединённых Наций (ООН) Линды Томас-Гринфилд о том, что Россия "вторгалась в части Восточной Европы", имеют лишь одну десятую правды. Об этом Лайфу заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
"Вообще, когда американский посол при ООН говорит, что Россия куда-то вторгалась, — это одна десятая правды. Потому что, во-первых, это была не Россия, а Советский Союз. Во-вторых, тому предшествовала определённая ситуация. В-третьих, давайте вспомним, что США одновременно вели военные кампании в Ираке, Афганистане и Сирии. Причём в Сирии они находятся вопреки решению центральной власти. Вот это называется вторжением", — сказал Брутер.
Озвученная дипломатом ситуация в Крыму выходит за рамки того, что можно представить, уточнил политолог, ведь этому предшествовал государственный переворот на Украине.
При этом США любят прятать свои действия и заявлять, что они "тут ни при чём". Это касается, в частности, военной операции в Югославии, которую Вашингтон провёл вместе с партнёрами по НАТО.
"Мы реагировали на те вызовы, которые вы нам устроили. А вы нам устроили, что завтра могут сказать, что Черноморский флот должен из Крыма уйти. А почему должны сидеть и смотреть?" — удивился эксперт.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападения так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения". А американская газета Politico предположила, что Россия "нападёт" на Украину после 20 февраля.