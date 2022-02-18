Политолог Брутер: В словах о "вторжениях" РФ в Восточную Европу лишь одна десятая правды

Заявления постоянного представителя США при Организации Объединённых Наций (ООН) Линды Томас-Гринфилд о том, что Россия "вторгалась в части Восточной Европы", имеют лишь одну десятую правды. Об этом Лайфу заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"Вообще, когда американский посол при ООН говорит, что Россия куда-то вторгалась, — это одна десятая правды. Потому что, во-первых, это была не Россия, а Советский Союз. Во-вторых, тому предшествовала определённая ситуация. В-третьих, давайте вспомним, что США одновременно вели военные кампании в Ираке, Афганистане и Сирии. Причём в Сирии они находятся вопреки решению центральной власти. Вот это называется вторжением", — сказал Брутер.

Озвученная дипломатом ситуация в Крыму выходит за рамки того, что можно представить, уточнил политолог, ведь этому предшествовал государственный переворот на Украине.

При этом США любят прятать свои действия и заявлять, что они "тут ни при чём". Это касается, в частности, военной операции в Югославии, которую Вашингтон провёл вместе с партнёрами по НАТО.