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18 февраля, 07:24

Политолог Брутер: В словах о "вторжениях" РФ в Восточную Европу лишь одна десятая правды

США любят прятать свои действия и заявлять, что они тут ни при чём, напомнил эксперт, приведя в пример военную операцию Штатов и НАТО в Югославии. РФ же реагирует на устраиваемые вызовы, заметил он.

<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Заявления постоянного представителя США при Организации Объединённых Наций (ООН) Линды Томас-Гринфилд о том, что Россия "вторгалась в части Восточной Европы", имеют лишь одну десятую правды. Об этом Лайфу заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"Вообще, когда американский посол при ООН говорит, что Россия куда-то вторгалась, — это одна десятая правды. Потому что, во-первых, это была не Россия, а Советский Союз. Во-вторых, тому предшествовала определённая ситуация. В-третьих, давайте вспомним, что США одновременно вели военные кампании в Ираке, Афганистане и Сирии. Причём в Сирии они находятся вопреки решению центральной власти. Вот это называется вторжением", — сказал Брутер.

Озвученная дипломатом ситуация в Крыму выходит за рамки того, что можно представить, уточнил политолог, ведь этому предшествовал государственный переворот на Украине.

Захарова ответила на призыв США доказать нежелание России "вторгаться" на Украину

Захарова ответила на призыв США доказать нежелание России "вторгаться" на Украину

При этом США любят прятать свои действия и заявлять, что они "тут ни при чём". Это касается, в частности, военной операции в Югославии, которую Вашингтон провёл вместе с партнёрами по НАТО.

"Мы реагировали на те вызовы, которые вы нам устроили. А вы нам устроили, что завтра могут сказать, что Черноморский флот должен из Крыма уйти. А почему должны сидеть и смотреть?" — удивился эксперт.

Global Times: США используют украинский кризис для сплочения НАТО и сдерживания России

Global Times: США используют украинский кризис для сплочения НАТО и сдерживания России

Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападения так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения". А американская газета Politico предположила, что Россия "нападёт" на Украину после 20 февраля.

Кристина Шайдуллина

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