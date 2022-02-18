Global Times: США используют украинский кризис для сплочения НАТО и сдерживания России

Соединённые Штаты используют украинский кризис для создания сплочённости членов НАТО, а также для усиления конфронтации между Россией и Евросоюзом. Об этом пишет обозреватель китайской газеты Global Times.

"Поскольку европейские члены НАТО в последнее время всё более отдаляются от США, Вашингтон стремится воспользоваться сложной ситуацией на Украине, чтобы отделить Россию от Европы, усилить сплочённость НАТО и укрепить контроль над альянсом", — сказано в материале издания, написанном неназванным экспертом Китайской академии общественных наук.

Кроме того, Вашингтон хочет не позволить формирования экономического партнёрства Москвы и Берлина и прилагает все усилия не допустить ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2". Сейчас США, изменив свою внешнеполитическую стратегию из-за невозможности доминировать в мире, пытаются расширить круг друзей, куда не будут допущены РФ и Китай, ведь, по мнению американской стороны, только эти государства способны защитить свой суверенитет, пишет автор.