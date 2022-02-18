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18 февраля, 06:14

Global Times: США используют украинский кризис для сплочения НАТО и сдерживания России

Как уточняет эксперт Китайской академии общественных наук, в Вашингтоне хотят не допустить Москву и Китай до круга друзей, ведь только эти страны могут защитить свой суверенитет.

<p>Фото на обложке © Pexels</p>

Фото на обложке © Pexels

Соединённые Штаты используют украинский кризис для создания сплочённости членов НАТО, а также для усиления конфронтации между Россией и Евросоюзом. Об этом пишет обозреватель китайской газеты Global Times.

"Поскольку европейские члены НАТО в последнее время всё более отдаляются от США, Вашингтон стремится воспользоваться сложной ситуацией на Украине, чтобы отделить Россию от Европы, усилить сплочённость НАТО и укрепить контроль над альянсом", — сказано в материале издания, написанном неназванным экспертом Китайской академии общественных наук.

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Кроме того, Вашингтон хочет не позволить формирования экономического партнёрства Москвы и Берлина и прилагает все усилия не допустить ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2". Сейчас США, изменив свою внешнеполитическую стратегию из-за невозможности доминировать в мире, пытаются расширить круг друзей, куда не будут допущены РФ и Китай, ведь, по мнению американской стороны, только эти государства способны защитить свой суверенитет, пишет автор.

А ранее постпред США при ООН Томас-Гринфилд заявила, что РФ "вторгалась в части Восточной Европы". При этом американский дипломат не уточнила, что она имела в виду. Также она утверждает, что США "открыто делятся с миром своими наблюдениями" в ситуации с Украиной.

Никита Могилев

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