Лукашенко вылетел в Москву на встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул Первого".

В Кремле сообщили, что лидеры планируют обсудить вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений, стратегического партнёрства и союзничества, а также актуальные проблемы европейской безопасности. А Лукашенко ранее заявлял, что планирует обсудить с Путиным дальнейшие действия совместной группировки войск, находящихся на учениях, а также их возвращение в пункты постоянной дислокации.