Лукашенко вылетел в Москву на встречу с Путиным
В Кремле сообщили, что лидеры планируют обсудить вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений, а также актуальные проблемы европейской безопасности.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул Первого".
В Кремле сообщили, что лидеры планируют обсудить вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений, стратегического партнёрства и союзничества, а также актуальные проблемы европейской безопасности. А Лукашенко ранее заявлял, что планирует обсудить с Путиным дальнейшие действия совместной группировки войск, находящихся на учениях, а также их возвращение в пункты постоянной дислокации.
В последний раз Путин и Лукашенко встречались в Санкт-Петербурге 29 декабря прошлого года. В ходе переговоров президенты обсуждали темы Союзного государства, совместных военных учений, также были подведены итоги саммита лидеров СНГ. 12 февраля главы государств провели телефонные переговоры, во время которых обсудили реакцию США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
Фото на обложке © Телеграм-канал "Пул Первого"