Всех пассажиров горящего лайнера в Ионическом море эвакуировали

Люди покинули судно на спасательных шлюпках. Как передал капитан, никто из пассажиров не пострадал, их забирают корабли порта и итальянской береговой охраны. В район инцидента направлены фрегат и три вертолёта, сейчас там уже работают пять судов портовой службы и судно береговой охраны.