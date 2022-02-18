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18 февраля, 05:44

Всех пассажиров горящего лайнера в Ионическом море эвакуировали

В район инцидента направлены фрегат и три вертолёта, сейчас там уже работают пять судов портовой службы и судно береговой охраны Италии.

<p>Горящий лайнер у берегов Греции. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/MediasetTgcom24/status/1494545795730886678/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Tgcom24</a></p>

Горящий лайнер у берегов Греции. Фото © Twitter / Tgcom24

Всех находящихся на борту загоревшегося круизного лайнера Euroferry Olympia пассажиров эвакуировали. Об этом сообщает агентство АМНА.

Люди покинули судно на спасательных шлюпках. Как передал капитан, никто из пассажиров не пострадал, их забирают корабли порта и итальянской береговой охраны. В район инцидента направлены фрегат и три вертолёта, сейчас там уже работают пять судов портовой службы и судно береговой охраны.

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Напомним, пожар на лайнере случился вскоре после отплытия лайнера из порта Игуменица на северо-западе Греции. На борту находились 237 пассажиров и 51 член экипажа.

Никита Могилев

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