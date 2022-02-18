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18 февраля, 04:44

В Ионическом море загорелся круизный лайнер с 237 пассажирами на борту

Также там находится 51 член экипажа. К судну направлено три патрульных катера и три буксира береговой охраны.

В Ионическом море загорелся круизный лайнер Euroferry Olympia с 237 пассажирами на борту. Об этом сообщает издание "Прото тема".

По его данным, на борту судна также находится 51 член экипажа. Пожар начался вскоре после отплытия лайнера из порта Игуменица на северо-западе Греции. Уточняется, что Euroferry Olympia ходит под флагом Италии, судно направлялось в город Бриндизи. К лайнеру направили три патрульных катера и три буксира береговой охраны.

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Ранее Лайф писал, что взрыв прогремел на нефтедобывающем судне у берегов Нигерии. Трёх человек после инцидента нашли живыми.

Обложка © MarineTraffic / Stefan B.

Никита Никонов

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