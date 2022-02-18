В Ионическом море загорелся круизный лайнер с 237 пассажирами на борту

В Ионическом море загорелся круизный лайнер Euroferry Olympia с 237 пассажирами на борту. Об этом сообщает издание "Прото тема".

По его данным, на борту судна также находится 51 член экипажа. Пожар начался вскоре после отплытия лайнера из порта Игуменица на северо-западе Греции. Уточняется, что Euroferry Olympia ходит под флагом Италии, судно направлялось в город Бриндизи. К лайнеру направили три патрульных катера и три буксира береговой охраны.