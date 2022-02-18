В Ионическом море загорелся круизный лайнер с 237 пассажирами на борту
Также там находится 51 член экипажа. К судну направлено три патрульных катера и три буксира береговой охраны.
В Ионическом море загорелся круизный лайнер Euroferry Olympia с 237 пассажирами на борту. Об этом сообщает издание "Прото тема".
#BREAKING: Fire breaks out on a cruise ship carrying 237 passengers: #Greek port Police. (AFP) pic.twitter.com/Fr8z1663GW— The Fact (@TheFact201) February 18, 2022
По его данным, на борту судна также находится 51 член экипажа. Пожар начался вскоре после отплытия лайнера из порта Игуменица на северо-западе Греции. Уточняется, что Euroferry Olympia ходит под флагом Италии, судно направлялось в город Бриндизи. К лайнеру направили три патрульных катера и три буксира береговой охраны.
Ранее Лайф писал, что взрыв прогремел на нефтедобывающем судне у берегов Нигерии. Трёх человек после инцидента нашли живыми.
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