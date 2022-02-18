Постпред США при ООН Томас-Гринфилд заявила, что РФ "вторгалась в части Восточной Европы"
При этом американский дипломат не уточнила, что она имела в виду. Также Томас-Гринфилд утверждает, что США "открыто делятся с миром своими наблюдениями" в ситуации с Украиной.
Линда Томас-Гринфилд. Фото © ТАСС / EPA
Постоянный представитель США при Организации Объединённых Наций Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия якобы вторгалась в "части Восточной Европы". Ведущая телеканала CNN спросила у дипломата, как она оценивает "угрозу вторжения" войск РФ на Украину на фоне того, что "обычные жители" Незалежной не в полной мере разделяют опасения стран Запада.
"Не вижу противоречий. Думаю, мы все наблюдаем одну и ту же картину, но её интерпретации могут различаться... Они разместили войска на границе. Мы наблюдали это, когда они вторгались в Крым. Мы видели это, когда они вторгались в другие части Восточной Европы", — заявила Томас-Гринфилд.
По её словам, США "готовятся к любому развитию событий и открыто делятся с миром своими наблюдениями".
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной Россию обвиняют в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения". А американская газета Politico предположила, что Россия "нападёт" на Украину после 20 февраля.