Постпред США при ООН Томас-Гринфилд заявила, что РФ "вторгалась в части Восточной Европы"

Постоянный представитель США при Организации Объединённых Наций Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия якобы вторгалась в "части Восточной Европы". Ведущая телеканала CNN спросила у дипломата, как она оценивает "угрозу вторжения" войск РФ на Украину на фоне того, что "обычные жители" Незалежной не в полной мере разделяют опасения стран Запада.

"Не вижу противоречий. Думаю, мы все наблюдаем одну и ту же картину, но её интерпретации могут различаться... Они разместили войска на границе. Мы наблюдали это, когда они вторгались в Крым. Мы видели это, когда они вторгались в другие части Восточной Европы", — заявила Томас-Гринфилд.