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18 февраля, 04:00

Названы самые популярные направления у россиян для отдыха на 23 Февраля

Так, например, в топ-5 для женских компаний вошла Махачкала, а мужские любят Уфу. Из зарубежных стран высок спрос на Турцию, ОАЭ и Таиланд.

Ozon Travel в преддверии 23 Февраля собрал самые популярные направления для отдыха в последний зимний месяц и выяснил различия в предпочтениях мужчин и женщин. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

Выяснилось, что после двух самых популярных пунктов назначения — Москвы и Санкт-Петербурга — мужчины, которые отправляются в поездку в одиночестве, выбирают Краснодар, также они любят ездить в Екатеринбург. Женщины-одиночки предпочитают Минеральные Воды.

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Групповые компании мужчин (более двух человек) выбирают Сочи. Кроме того, среди них популярна Уфа. Так, перелёт из столицы Башкортостана в Москву на девять мужчин 1 февраля обошёлся в 32 841 рубль. Групповые компании женщин также любят ездить в Сочи, даже больше, чем в Петербург. Помимо этого в топ-5 городов для таких компаний вошла Махачкала. По данным Ozon Travel, в феврале средний чек в поездках по России составил 5,5 тысячи рублей.

Что касается международных направлений, то по сравнению с январём в феврале выросла доля билетов, купленных в такие страны, как Турция (13% против 7%), ОАЭ (5% к 3%), Таиланд (2% к 1,7%), Египет (1,7% к 1,4), Мексика (1,6% к 0,05%), Мальдивы (1,5 к 0,9%) и Кипр (0,8% к 0,06%). Средний чек перелётов за границу сейчас составляет примерно 15 тысяч рублей.

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Обложка © Pixabay

Юлия Коновалова

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