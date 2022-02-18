Названы самые популярные направления у россиян для отдыха на 23 Февраля

Ozon Travel в преддверии 23 Февраля собрал самые популярные направления для отдыха в последний зимний месяц и выяснил различия в предпочтениях мужчин и женщин. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

Выяснилось, что после двух самых популярных пунктов назначения — Москвы и Санкт-Петербурга — мужчины, которые отправляются в поездку в одиночестве, выбирают Краснодар, также они любят ездить в Екатеринбург. Женщины-одиночки предпочитают Минеральные Воды.

Групповые компании мужчин (более двух человек) выбирают Сочи. Кроме того, среди них популярна Уфа. Так, перелёт из столицы Башкортостана в Москву на девять мужчин 1 февраля обошёлся в 32 841 рубль. Групповые компании женщин также любят ездить в Сочи, даже больше, чем в Петербург. Помимо этого в топ-5 городов для таких компаний вошла Махачкала. По данным Ozon Travel, в феврале средний чек в поездках по России составил 5,5 тысячи рублей.