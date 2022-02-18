Washington Post: У США есть данные об "уловке" РФ, объявившей отвод войск от Украины

Американская газета Washington Post утверждает, что власти США получили некие разведданные, которые якобы свидетельствуют о том, что объявленный Россией отвод войск от границы с Украиной был "преднамеренной уловкой", чтобы ввести в заблуждение Вашингтон.

"Вашингтон получил достоверную информацию о том, что заявления России могут быть частью кампании дезинформации, призванной ввести в заблуждение", — приводит издание слова неназванного американского чиновника.