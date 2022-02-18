Washington Post: У США есть данные об "уловке" РФ, объявившей отвод войск от Украины
Полученную Вашингтоном информацию американская газета называет "достоверной". При этом никаких доказательств этих заявлений не приводится.
Фото © ТАСС / Александр Рюмин
Американская газета Washington Post утверждает, что власти США получили некие разведданные, которые якобы свидетельствуют о том, что объявленный Россией отвод войск от границы с Украиной был "преднамеренной уловкой", чтобы ввести в заблуждение Вашингтон.
"Вашингтон получил достоверную информацию о том, что заявления России могут быть частью кампании дезинформации, призванной ввести в заблуждение", — приводит издание слова неназванного американского чиновника.
Кроме того, газета утверждает, что ещё два американских и один европейский источник независимо друг от друга подтвердили, что знакомы с этой информацией.
Ранее Лайф писал, что российские военные после учений начинают возвращаться в свои гарнизоны. Так, в места постоянной дислокации выдвинулись подразделения Южного и Западного военных округов. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные покинут Белоруссию после завершения совместных учений. Речи о том, что они могут остаться в республике, никогда не шло. А глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия отводит войска в места дислокации, следуя собственному графику проведения учений.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной Россию обвиняют в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения". А американская газета Politico предположила, что Россия "нападёт" на Украину после 20 февраля.
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